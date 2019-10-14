Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Fransa maçı ile birlikte araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile grup liderliği için mücadele ediyor. Grupta oynadığı 7. maçın sonucunda Türkiye 18 puanla averajla birinciliğe yükselirken, Milli Takımın takipçisi aynı puana sahip Fransa oldu. H grubunda geçen hafta Fransa'ya yenilen İzlanda'da 12 puanla 3. sırada yer aldı. Bu akşamki maçlar bitince puan durumu yeni şeklini alacak...

TÜRKİYE PUAN TABLOSU - 14 EKİM

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli, maçlar sonuçlandıkça puan durumu da anlık olarak güncellenecektir...

Takım OM G B M AG YG A P 1. Türkiye 7 6 0 1 15 2 13 18 2. Fransa 7 6 0 1 20 4 16 18 3. İzlanda 7 4 0 3 10 10 0 12 4. Arnavutluk 7 3 0 4 10 10 0 9 5. Andorra 7 1 0 6 1 14 -13 3 6. Moldova 7 1 0 6 2 18 -16 3

2020 EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

Türkiye - Fransa

İzlanda - Andorra

Moldova - Arnavutluk