Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Fransa maçı ile birlikte araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile grup liderliği için mücadele ediyor. Grupta oynadığı 7. maçın sonucunda Türkiye 18 puanla averajla birinciliğe yükselirken, Milli Takımın takipçisi aynı puana sahip Fransa oldu. H grubunda geçen hafta Fransa'ya yenilen İzlanda'da 12 puanla 3. sırada yer aldı. Bu akşamki maçlar bitince puan durumu yeni şeklini alacak...
TÜRKİYE PUAN TABLOSU - 14 EKİM
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli, maçlar sonuçlandıkça puan durumu da anlık olarak güncellenecektir...
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|1. Türkiye
|7
|6
|0
|1
|15
|2
|13
|18
|2. Fransa
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|16
|18
|3. İzlanda
|7
|4
|0
|3
|10
|10
|0
|12
|4. Arnavutluk
|7
|3
|0
|4
|10
|10
|0
|9
|5. Andorra
|7
|1
|0
|6
|1
|14
|-13
|3
|6. Moldova
|7
|1
|0
|6
|2
|18
|-16
|3
2020 EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
Türkiye - Fransa
İzlanda - Andorra
Moldova - Arnavutluk
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