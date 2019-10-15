Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Fransa maçı ile birlikte araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile grup liderliği için mücadele etti ve 1-1 berabere kalarak son dünya şampiyonundan iki maçta 4 puan alarak liderliğini sürdürdü.Türkiye 19 puanla grubunda ikili averajla liderliğini sürdürürken son iki maça büyük bir avantajla girecek. İşte EURO 2020 Türkiye puan durumu...
TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU - EURO 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|1. Türkiye
|8
|6
|1
|1
|16
|3
|13
|19
|2. Fransa
|8
|6
|1
|1
|21
|5
|16
|19
|3. İzlanda
|8
|5
|0
|3
|12
|10
|2
|15
|4. Arnavutluk
|8
|4
|0
|4
|14
|10
|4
|12
|5. Andorra
|8
|1
|0
|7
|1
|16
|-15
|3
|6. Moldova
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|-20
|3
EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
Türkiye 1 - 1 Fransa
İzlanda 2 - 0 Andorra
Moldova 0 - 4 Arnavutluk
YORUMLAR