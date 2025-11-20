Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finali Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi!

        A Milli Takım'ın play-off rakibi Romanya! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekilen kura çekiminin ardından Türkiye - Romanya maçının tarihi futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri E Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, rakibini elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı, mart ayında oynanacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

        Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

        3

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

        Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        4

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

        5

        Türkiye Romanya'yı elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası