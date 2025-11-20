Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, rakibini elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı, mart ayında oynanacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak?" İşte detaylar...