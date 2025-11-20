Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak?

        A Milli Takım'ın rakibi Romanya! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekilen kura çekiminin ardından Türkiye - Romanya maçının tarihi futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri E Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, rakibini elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı, mart ayında oynanacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

        Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

        3

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

        Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        4

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

        5

        Türkiye Romanya'yı elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor