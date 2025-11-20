A Milli Takım'ın rakibi Romanya! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekilen kura çekiminin ardından Türkiye - Romanya maçının tarihi futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri E Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih...
Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, rakibini elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı, mart ayında oynanacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı nerede oynanacak?" İşte detaylar...
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.
Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.
Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda
Türkiye Romanya'yı elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.