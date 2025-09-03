Habertürk
        Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide de öne çıkıyor | Sağlık Haberleri

        Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide de öne çıkıyor

        İleri teknolojiyle donatılmış ablasyon ve ritim bozukluğu tedavileri, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeden hastayı Türkiye'ye çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:39
        Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide de öne çıkıyor
        Türkiye, modern sağlık altyapısı ve güçlü uzman kadrolarıyla kardiyoloji alanında da sağlık turizminde cazibe merkezi oluyor.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği'nde yapılan ileri teknolojiyle donatılmış ablasyon ve ritim bozukluğu tedavileri, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeden hastayı Türkiye'ye çekiyor.

        Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Aritmi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, köklü bir geçmişe sahip Aritmi Kliniğinde güçlü bir ekip ve gelişmiş sağlık altyapısıyla hizmet verdiklerini söyledi.

        Klinikte üç elektrofizyoloji laboratuvarının aktif olarak çalıştığını ifade eden Topaloğlu, "İyi bir laboratuvar ve iyi ekipmanlarla hastalarımıza konforlu bir ortamda hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en fazla işlem yapan kliniğiyiz hem ablasyon hem de pil gibi girişimler olarak" dedi.

        Prof. Dr. Topaloğlu, kalpte ritim bozukluklarının ciddi şikayetlere yol açtığını ifade ederek, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi semptomların hastaların yaşam konforunu olumsuz etkilediğini söyledi. Ablasyon işleminin, ilaç tedavisine göre daha başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Topaloğlu, "Kasıktan girilerek özel kateterlerle kalbe ulaşıyoruz. Üç boyutlu haritalama ve radyolojik yöntemlerle bozukluğa neden olan odakları ortadan kaldırıyoruz. Böylece hastayı kendi normal ritmine döndürüyoruz" diye konuştu.

        KARDİYOLOJİDE SAĞLIK TURİZMİ İVME KAZANIYOR

        Türkiye'de sağlık turizminin daha çok estetik alanıyla anıldığını hatırlatan Topaloğlu, şehir hastaneleriyle kardiyolojinin de öne çıkmaya başladığını söyledi.

        Yurt dışından gelen hastaların hasta odaları ve laboratuvarları gördükleri zaman hayran kaldıklarını ifade eden Topaloğlu, "Bununla birlikte aslında sağlık bir ivme kazandı. Özel sektörde de bu alanlarda sağlık turizminden hasta geliyor. Şehir hastanelerinin yapılmasıyla atağa geçildi. Gelen hastalar da ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin reklamını yapıyorlar. Çok fazla hasta geliyor. Bu altyapı hastaları da çok tatmin ettiği için dünyadaki diğer rakiplerimize göre daha çok tercih ediliyoruz" diye konuştu.

        YURT DIŞINDAN HEKİMLERE EĞİTİM

        Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yalnızca hasta tedavisi değil, eğitim alanında da uluslararası işbirlikleri yaptıklarını, Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine hem Türkiye'den hem de yurt dışından hekimlerin eğitim için geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Kliniğimiz aslında bu konuda da oldukça iddialı diyebilirim. Kliniğimize özellikle hem yurt içinden hem de yurt dışından meslektaşlarımız eğitim amacıyla geliyorlar. Şu anda kliniğimize Azerbaycan ve Kosova'dan gelen birer arkadaşımız var. Bunlar belli periyotlarla 6 ay gibi bir sürede burada kalıyorlar. Sonra kendi ülkelerine dönüyorlar. Buradaki hocalarımız da yaptığımız işlemleri farklı ülkelere giderek eğitimlerini veriyorlar ve oradaki işlemlere katılıyorlar. Kliniğimiz, birçok uluslararası firmanın eğitim kliniği olarak akredite edilmiş bir klinik. Uluslararası birçok meslektaşımız kliniğimize gelerek vakalarımıza eşlik edebiliyor."

        KOSOVA'DAN GELEN HASTAYA ABLASYON İŞLEMİ

        Kosova'da yaşayan 54 yaşındaki İlır Pllana kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

        Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, hastanın 2 yıldır kalbinde çarpıntı şikayetinin bulunduğunu belirterek, "Hastamıza atriyal fibrilasyon ablasyon işlemi yaptık. 2 yıldır olan bir çarpıntı şikayeti vardı. İlaç tedavisi ile netice alamamıştı. Ablasyon amacıyla hasta bize gönderildi. Bir gün hastanede misafir ettik. Ertesi gün taburcu ettik, ülkesine gönderdik. Düzenli olarak yurt dışından hastalar kabul ediyoruz" dedi.

