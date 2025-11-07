Türkiye, Şara ile Hattab'ın BMGK'nın yaptırım listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda yazılı açıklama yaptı.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.