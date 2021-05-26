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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaTürkiye Sigorta, eğitimlere devam ediyor
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Türkiye Sigorta, akademi eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Türkiye Sigorta çatısı altında eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan “Türkiye Sigorta Akademi” 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla toplam 38.000 saatlik çalışan ve paydaş eğitimi verdi. 

Türkiye Sigorta, eğitimlere devam ediyor

Türkiye Sigorta Akademi, ortaya koyacağı başarı ve performansla önce Türkiye’de sonrasında tüm dünyada tanınan ve bilinen bir merkez olmak üzere gelişim ve başarı yolculuğu hedefliyor. Türkiye Sigorta Akademi’nin uluslararası standartlarda eğitim veren bir merkez olması idealiyle yola çıktıklarını ifade eden Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız; “Türkiye Sigorta Akademi ile mesleki teknik, kurumsal gelişim, kişisel gelişim ve lisanslama olmak üzere dört ana kategoride eğitimlerimizi sınıflandırıyoruz. İsmimizin verdiği sorumluluk bilinciyle sektörde öncü kurumsal akademi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve banka çalışanlarımız gibi paydaşlarımıza da eğitimler vererek, eğitim programlarımızı güncel veriler ışığında teori ile pratiği birbirini destekleyecek şekilde yapılandırıyoruz. Hayatın içinden ve sektörden seçilen örneklerle desteklenmiş müfredatımızı en etkili şekilde sunuyoruz.” dedi.

38 BİN SAATLİK EĞİTİM

2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla toplam 38.000 saatlik çalışan ve paydaş eğitimlerini tamamladıklarını belirten Fatih Yıldız; “Çalışan bazında kişi başına 9,8 saatlik eğitim düşüyor. Kişi başına 40 saatin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekleşen eğitimlerimizin %15’i iç eğitmenlerimizce verildi ve şirketimizde eğitimlerini tamamlayarak akredite olmuş 33 iç eğitmenimiz bulunuyor. Bu sayıyı arttırmak için iç eğitmen yetiştirme programlarını sürekli şekilde tekrarlıyoruz” dedi.

GELİŞİM DÖNGÜSÜ

İz bırakan bir çalışan deneyimi için eğitim ve gelişimde neleri farklı yapabiliriz konusuna önem verdiklerini belirten Fatih Yıldız; “Stratejik hedeflerimiz arasında büyüme, çalışan gelişimi, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve kalite yer alıyor. Bu doğrultuda Türkiye Sigorta Akademi olarak; şirketimizin her bir ferdinin gelişiminin oluşturacağı kurumsal ve bütüncül katma değerinin iş ve kurum performanslarına olan yansımalarını geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak adına eğitim programlarımızı kurguluyoruz.” açıklamasında bulundu. Yıldız; şirketimizin bütüncül yetenek yönetim anlayışıyla sektördeki nitelikli iş gücünü arttırmaya yönelik Boğaziçi Üniversitesi ile Liderlik Geliştirme ve Liderlik Yetiştirme, Yıldız Teknik Üniversitesi ile MBA ve Marmara Üniversitesi ile Sigortacılık alanında akademi programları düzenleyerek eğitim projelerini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

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