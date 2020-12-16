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Sigorta sektörünün hem elementer sigortacılık hem de hayat ve emeklilik alanındaki şirketleri olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetim kadrosu; yalın, çevik ve etkin çalışma prensipleri doğrultusunda yenilendi, yeni atamalar gerçekleşti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetiminde gerçekleşen değişiklikler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki (SEDDK) gerekli prosedür tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Gerçekleştirilen üst düzey değişim kapsamında: