Türkiye-Slovenya maçı canlı izle! Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamladı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Slovenya maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasını lider tamamladı. Grupta oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan milli takım, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Slovenya maçı canlı izle ekranı ve saati.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek.
Türkiye-Slovenya voleybol maçı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yani bugün saat 16.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
SLOVENYA'YI YENERSE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ!
Filenin Sultanları, Slovenya’yı elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Milli takım, çeyrek finalde ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇ TAKVİMİ
Son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de olacak.