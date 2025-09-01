Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasını lider tamamladı. Grupta oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan milli takım, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Slovenya maçı canlı izle ekranı ve saati.