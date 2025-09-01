Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları son 16 turu maçı canlı izle

        Türkiye-Slovenya maçı canlı izle! Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamladı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Slovenya maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:43
        1

        Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasını lider tamamladı. Grupta oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan milli takım, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Slovenya maçı canlı izle ekranı ve saati.

        2

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek.

        Türkiye-Slovenya voleybol maçı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yani bugün saat 16.30'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın heyecan dolu mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        5

        SLOVENYA'YI YENERSE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ!

        Filenin Sultanları, Slovenya’yı elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

        Milli takım, çeyrek finalde ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        6

        MAÇ TAKVİMİ

        Son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de olacak.

        7
