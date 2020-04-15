Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD'li teknoloji devi Apple, Haritalar (Apple Maps) uygulaması üzerinden elde ettiği verilerle 'Hareketlilik Trendi' raporu oluşturmaya başladı. Firma söz konusu verilerle 13 Ocak tarihini temel alarak şehir ve ülkelerdeki hareketliliğin koronavirüs tedbirleri yüzünden ne kadar düştüğünü gösteriyor.

Bu raporlara ise www.apple.com/covid19/mobility adresinden ulaşılabiliyor. Sitede yer alan trendler ilginç olmasının yanında dünya genelinde yetkililere alınan önlemlere ne derece uyup uyulmadığını göstermesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Apple'ın yayımladığı verilere göre Türkiye genelinde 13 Nisan itibarıyla, 13 Ocak'a göre araçla ulaşımda yüzde 56, yaya hareketliliğinde ise yüzde 63 düşüş yaşandı:

Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehri İstanbul'da ise ülke geneline oranla hareketlilikteki düşüş daha yüksek oldu.

Apple verilerine göre 13 Nisan itibarıyla 13 Ocak'a göre İstanbul'da araçla ulaşımda yüzde 66, yaya hareketliliğinde ise yüzde 73 düşüş yaşandı:

İstanbul'da hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi günü, önceki cuma gününe göre hareketliliğin artmış olması dikkat çekti.

BENZER BİR TABLO ÇIKIYOR

Dünyanın farklı büyük şehirlerine baktığımızda da İstanbul'la benzer bir tablo karşımıza çıkıyor.

Apple verilerine göre şu anda dünyada salgının en sert vurduğu 9 milyon nüfuslu New York şehrinde araçla ulaşım yüzde 64, yaya hareketliliği ise yüzde 81 düştü:

Yukarıdaki New York grafiğindeki fazladan mor çizgi dikkatinizi çekmiştir. Bu Apple'ın bazı ülkeler için toplu taşıma verilerini paylaşmasından kaynaklanıyor. Toplu taşıma yoğunluğu verisi Türkiye için bulunmuyor.

Paris'te ise araçla ulaşım yüzde 86, yaya hareketliliği yüzde 92 toplu taşıma kullanımı ise yüzde 91 düştü:

Paris'te sert tedbirlerin alınması düşüşün daha sert olmasına yol açtı. New York ve İstanbul'da vatandaşlar yetkililerin çağrılarıyla evde kalırken, Paris'te belli ihtiyaçların (markete, eczaneye gitmek gibi) giderilmesi dışında doğrudan sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunun yanında Paris'in nüfusunun 2.2 milyon olması da diğer büyük şehirlere göre kontrolleri kolaylaştırıyor.

İngiltere'nin başkenti, yaklaşık 9 milyon nüfusu bulunan Londra'da ise araçla ulaşım yüzde 73, yaya hareketliliği yüzde 77 toplu taşıma kullanımı ise yüzde 87 düştü:

Koronavirüs salgınını 'geç ciddiye almakla' suçlanan İngiltere'nin en büyük şehrinde özellikle nisan ayıyla beraber sokakların boşaldığı görünüyor.

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APPLE ID'LERİYLE EŞLEŞTİRİLMİYOR

Dünyada Android kullanıcılarının oranı yüzde 86, iPhone kullanıcılarının oranı ise yüzde 14. Dolayısıyla Apple'ın verileri bütün resmi yansıtmıyor olabilir. Ancak tarih karşılaştırmaları alınan tedbirlerin etkinliği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Apple söz konusu verilerin yer aldığı sitede gizliliğin bir insan hakkı olduğunu belirterek Haritalar uygulamasından alınan bu verilerin kullanıcıların Apple ID'leriyle eşleştirilmediği ve kullanıcıların geçmişinin kaydedilmediği belirtildi.