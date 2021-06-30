Türkiye yarın açılıyor! Bakan Koca'dan peş peşe müjdeler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde iş yerlerinde gazete bulundurma yasağına ilişkin bir hüküm yer almadı. Bu konuda 1 Temmuz itibarıyla bir çalışma var mı?" sorusu üzerine, bu konuda Bilim Kurulu'nun 25 Haziran Cuma günü düzenleme yaptığını, yasağın 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını bildirdi.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK

Spor müsabakalarının seyircili oynanması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Önümüzdeki süreçte tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" yanıtını verdi.

AŞIDA İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜRE 4 HAFTAYA MI DÜŞÜYOR?

Koca, "BioNTech aşısının ikinci dozuna ilişkin süre 6-8 haftaydı, bu sürenin 4 haftaya kadar kısaltılması gündemde. Bu konudaki çalışma ne aşamada?" sorusuna cevap verirken şunları söyledi:

"6 haftaya uzatmaya Uğur Hoca ile de görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Bugün Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak."

COVID'E YAKALANANLAR 6 AYDAN ÖNCE AŞILANABİLECEK Mİ?

Covid-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin de kısaltılması söz konusu mu?" sorusuna karşılık Koca, "Bunun da kısaltılıp kısaltılmama durumu Bilim Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden biri." dedi.

MÜZİK KISITLAMALARI DA KALKACAK

Müzik kısıtlamasının 24.00'e çekilmesine yönelik eleştiriler hatırlatılarak, "Bu yasak konusunda yeniden değerlendirme olacak mı?" sorusuna Koca, "Bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" cevabını verdi.

TURİSTLERE YÖNELİK EK TEDBİRLER

Bakan Koca, Rusya'da son dönemde vaka sayısında görülen artışa işaret edilerek, Türkiye'ye gelen Rus turistlere yönelik ek tedbirler uygulanıp uygulanmayacağının sorulmasına karşılık şunları kaydetti: "Yurt dışından gelen herkesten 48 saat içinde antijen veya 72 saat öncesinden PCR testi mutlaka alıyoruz. İngiltere, İran gibi bazı ülkelerde de zorunlu PCR alıyoruz. Bazı ülkelerde de dün itibarıyla, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yasak koyduk. Özellikle 6 ülke ve delta varyantının yoğun olduğu Bangladeş, Hindistan, Brezilya, Nepal, Sri Lanka gibi ülkelere. Bunun dışında Pakistan ve Afganistan için de zorunlu karantina söz konusu. Bu çerçevede her vatandaştan, Rusya'dan gelen dahil olmak üzere 48 veya 72 saat öncesinden antijen veya PCR alıyoruz. Bunları yeterli görmüyoruz. Ayrıca yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu, oranda bir artış söz konusu olursa bu durumda da alınabilecek tedbirler karantina dahil olmak üzere zaten belli."

"BÜTÜN ÇABAMIZ PANDEMİYİ ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK"

"Maskeden ne zaman kurtuluruz?" sorusuna karşılık Koca, şunları söyledi: "Hepimizin arzusu normal hayata dönebilir olmak. Bütün çabamız pandemiyi, ülkemizin gündeminden çıkarmak. Bunun olmazsa olmaz şartı ne? Aşı. Delta varyantının en büyük koruyuculuğu yine aşı. Bu nedenle Türkiye'de daha yoğun deltanın olmadığını görüyoruz. Ne kadar erken dönemde vatandaşımızı aşılayabilirsek o kadar deltanın yaygınlığını da azaltmış ve pandemiyi ülkemizden çıkarmış oluruz. Aşı son derece önemli. Bunun için de bayrama kadar en az bir doz aşı olma oranının, 18 yaş üstündeki vatandaşımızın yüzde 70 oranında olmasını önemsiyoruz. Hedef, yüzde 80 ve üzeri. Bayrama kadar en az bir doz aşılanma oranı yüzde 70 olmalı diye hedef koyduk. Şu an rakam, bildiğiniz gibi iki doz aşısı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyonu biraz önce geçti. En az bir doz aşısı olan da şu an 34 milyonu buldu. Dolayısıyla toplamda yüzde 25 oranında çift doz aşısı olan vatandaşımız oldu, 18 yaş üstündeki vatandaşımızın diyorum. Yine 18 yaş üstündeki vatandaşımızın en az bir doz aşı olma oranı ise yüzde 57'ye yaklaştı. Biz bunu bayrama kadar yüzde 70 yapmak istiyoruz. Hedef, yüzde 80 ve üstü."