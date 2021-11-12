Türkiye'ye koltuk sayısı 1 milyona çıkacak

AA

İngiltere’nin Türkiye’yi Kırmızı Liste’den çıkarması sonrasında İngiliz turistler Türkiye’ye akın etmeye başladı. İngiliz turistler, uçuşların başladığı Ege ve Antalya bölgesinde tatil imkanlarından faydalanmaya devam ederken gelemeyenler ise 2022 için Türkiye rezervasyonlarına hız kazandırdı. 2022 için ciddi bir rezervasyon talebi aldıklarını belirten Easyjet Holidays CEO’su Garry Wilson, 2023 satışlarına da başladıklarını söyledi.

Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ile Antalya’da bir araya gelerek Türkiye’de yapacakları operasyonlar hakkında görüş alış verişinde bulunan Easyjet Holidays CEO’su Garry Wilson, İngiltere pazarı ve Easyjet Holidays’in Türkiye’deki hedefleri hakkında bilgi verdi.

İngiltere’nin en büyük havayolu şirketi olan Easyjet’in Türkiye için 600 bin koltukluk kapasitesini kısa sürede 1 milyona çıkartacağını belirten Garry Wilson, “En büyük amacımız Easyjet’i Avrupa’dan Türkiye’ye en çok turist getiren havayolu şirketi haline getirmek istiyoruz” dedi. Türkiye’nin pandemi sonrasında çok hızlı bir aksiyon gösterip ciddi önlemler aldığını belirten Wilson, “Londra’da gerçekleştirilen WTM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelerek planlamalarımızı konuştuk. 2022 satışlarına bakarsak çok önemli rezervasyon talepleri alıyoruz. Bununla birlikte 2023 satışlarını da devreye soktuk” şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE'NİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ"

Garry Wilson, Türkiye’de Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir’e odaklandıklarını söyledi. Türkiye’de odaklanacakları destinasyonları belirlerken en önemli kriterlerinin otellerin fiyat kalite ilişkisi olduğunu hatırlatan Wilson, “Türkiye’nin en büyük avantajı sunduğu ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyetidir. Biz de destinasyonlarımızı belirlerken müşteri memnuniyeti ve fiyat kalite ilişkisini ön planda tutuyoruz. Şu anda Türkiye’de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye’de tercih ettiği klasik destinasyonlardır. Antalya’nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya İngiltere’nin en önemli destinasyonlarından biridir. Easyjet olarak kış boyunca Antalya’ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere’nin üç havalimanından haftalık 7 uçak planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve Mart ayı ile birlikte yaz operasyonlarımıza başlayacağız” dedi.

Türkiye’nin pandemi döneminde yaptığı çalışmalara da değinen Wilson, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önderliğindeki Türk otellerinin pandemi döneminde aldığı önlemler ve aktif reklam kampanyaları çok önemliydi. Bu geçirdiğimiz iki yıl boyunca gerek aktif çalışmaları, gerek otellerdeki sertifika programları, gerek kaynak pazarlardaki reklam çalışmaları ve bu süreçte tatile gelen müşterilerin memnuniyeti ile Türkiye, rakip destinasyonlar arasında kendisini pozitif ayrıştırdı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye’nin İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi, Türkiye’ye gelecek olan turist sayısına da pozitif katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar ve alınan doğru kararlar nedeniyle başta Turizm Bakanı Ersoy olmak üzere Türkiye’deki turizm otoritelerini kutluyoruz” diye konuştu.