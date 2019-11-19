"Bay Kemal olmak kolay değil"

Almanya'da güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Türkiye’ye milyonlarca Euro transfer eden uluslararası bir suç şebekesini çökertti.

Bild gazetesi, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg'in yanı sıra Hollanda’da sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polisin katıldığını duyurdu.

Toplam 62 ev, iş yeri ve kuyumcuya düzenlenen baskınlarda çetenin elebaşı olduğu düşünülen bir kişinin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Şebekenin Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelere yasa dışı yollardan milyonlarca Euro transfer ettiği belirtiliyor.

TOPLAM 200 MİLYON EURO

Alman basınında çıkan haberlere göre şebekenin bugüne kadar yaklaşık 200 milyon Euro'yu yurt dışına transfer ettiği düşünülüyor.

HAWALA SİSTEMİYLE ÇALIŞIYORLAR

Yetkililer, şebekenin para transferinde, özellikle terör örgütleri ve silah kaçakçılarının kullandığı 'Hawala' sistemine benzer bir uygulama üzerinden çalıştıklarını söyledi.

Hawala sisteminde para 'güvenilir aracılar' üzerinden havale ediliyor. Yurt dışına para göndermek isteyen kişi, parasını bulunduğu ülkedeki aracıya teslim ediyor.

Aracı parayı aldığını, paranın gideceği ülkedeki ortağına bildiriyor. Daha sonra ortak bulunduğu ülkede parayı istenilen kişiye elden teslim ediyor.

Bu şekilde para transferi elektronik ortamda kayıt altına alınmamış oluyor.

Alman yasaları bu tür yasa dışı para transferlerini suç sayıyor. Bu yolla para gönderenlere 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor.