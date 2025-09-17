Türkiye'yi sarsan davada cezalar arttı!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanıkların cezalarını arttırdı. Sanık Kadir İstekli’ye “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından toplam 37 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

DHA'nın haberine göre Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında hazırlanan iddianame kapsamında Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Ekim 2023’de görülen duruşma karara bağlanmıştı.

Görülen dava da Mahkeme, sanık Kadir İstekli'yi “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel’i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü hem esas hem de usul yönünden bozarak, 2 ayrı suçtan dava açıldığını ancak tek suç yönünden ceza verdiğini 2 ayrı suçtan hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da, mağdurun babası ve annesi olmaları sebebiyle verilen cezada yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirterek anne hakkında indirim yapıldığını kaydederek hükmü bozdu. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya ilişkin ikinci celsesi görülen duruşmada mütalaasını veren savcı, sanık Kadir İstekli’yi, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel’e de ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay, anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı. Tarafların itirazı üzerine dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne taşındı. Dosyayı inceleyen 20’nci Ceza Dairesi, hükmü onadı. Tarafların, onama kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin duruşma açması gerektiğini belirterek dosyayı usulden bozarak yargılama yapılması için dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

KARAR ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını kaydetti. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı. Tarafların dosyayı Yargıtay’a taşımasıyla, 9. Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin duruşma açıp karar vermesi gerektiğini belirterek dosyayı usulden bozdu ve dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne gönderdi.

SANIKLARIN CEZASI BİRER YIL ARTIRILDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan 20'nci Ceza Dairesi, tutuklu sanık Kadir İstekli'yi “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan da 15 yıl olmak üzere toplamda 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yusuf Ziya Gümüşel’e ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.