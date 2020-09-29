Türkiye'yi sarsan ölümdeki şüpheler zinciri!

Zülfikar Ali Aydın zaydin@cyh.com.tr

17 yaşındaki Duygu Delen, Gaziantep’te Mehmet Kaplan adlı arkadaşıyla bir apartman binasına girmiş, sonrasında Türkiye'yi sarsan ve arkasında bir dizi soru işareti bırakan bir ölümün parçası olmuştu. Duygu Delen İntihar mı etti? Yoksa arkadaşı Mehmet Kaplan tarafından öldürüldü mü? Türkiye günlerce bu sorunun cevabını aradı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Arkadaşı Mehmet Kaplan, savcılık ve polis ifadesinde, Duygu Delen’in evdeki tartışmalarından sonra, balkondan atladığını ve intihar ettiğini iddia etti. İfadesinde olayı kendi açısından tüm detaylarıyla anlattı ama Duygu Delen’in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE ÇARPICI TESPİTLER

Şüpheli Mehmet Kaplan'ın ifadelerinde anlattıkları, olay yeri delilleri, kriminal incelemeler, tanık ifadelerinin incelenmesi gerekiyordu. Kaplan’ın ifadelerinin Duygu Delen'in düştüğü binadaki, yere düşme açısı dahil tüm delillerle kıyaslanması, genç kadının nasıl öldüğü konusunda sağlam kanıtlar ortaya koyabilirdi. Soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, dosyadaki tüm delilleri benzer şüpheli ölümlerde verdiği raporlarla, delillere dayalı değerlendirmeler yapan Profesör Hakan Kar'a verdi. Hakan Kar daha önce Ankara’da bir plazadan atılan Şule Çet'in şüpheli ölümünde de önemli bir rapor hazırlamış, mahkeme dosyanın 2 sanığına ceza verirken bu rapordaki delillere dayalı kanaatlerden de yararlanmıştı.

Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyasını inceledi. Hazırladığı 90 sayfalık raporu da savcılığa gönderdi. Hakan Kar'ın hazırladığı bilirkişi raporunda olayla ilgili çok çarpıcı tespitler yer alıyor. Kar'ın hazırladığı rapor, sadece olay yeri incelemelerindeki fotoğraf ya da bulgulara değil, DNA, incelemeleri, tanık ifadelerinin analizini de içeriyor.

DÜŞME ANI, SÜRESİ VE TESPİTLER

- Duygu Delen’in apartmanın 4'üncü katındaki balkondan düştü. Yere düşerken 3'üncü kattaki 3 ayrı çamaşır ipinden ikisinin üzerine düştü ve 2 ipi kopardıktan sonra yere çakıldı. Bu nedenle yere düşme süresi 2 saniye olarak tespit edildi. Balkon ipine çarpmasa yere düşme süresi 1,7 saniye olarak hesaplanacaktı.

- Duygu Delen balkon ipine çarptığı için yerin balkonun 219 santimetre dışında yer ile temas etti.



- Şüpheli Mehmet Mehmet Kaplan'ın hastanedeki muayenesinde sağ bilek ve sağ el avuç içinde yüzeysel sıyrık ve yüzeysel kesiler vardı. Kaplan ifadesinde bu yaraların Duygu Delin ile tartışması sırasında sinirlenip cama vurduğu için oluştuğunu söyledi. Oysa elindeki kesi ve yaranın cam kırığına bağlı oluşmadığı aksine bir elin sert bir yere vurulmasına bağlı oluştuğu kanaatine varıldı. Yani yaralar cama vurularak oluşmamıştı.

KAN İZLERİ ESRAR ALKOL

- Duygu Delen ve Mehmet Kaplan'ın bulunduğu evin içinde çekilen fotoğraflar ve videolarda neredeyse her yerde kan vardı. Dış, kapı, antre, balkon, banyo, genç odası, zemin, komidin, yatak ve yastıklar elbise dolabı, perdeler, kapı ve duvarlar kan içindeydi. bu kadar kanın Mehmet Kaplan’ın iki elindeki yüzeysel iki yaradan kaynaklanması mümkün değildi.

Bu sebeple Adli Tıp Kurumu'nun bu kan örneklerini yeniden incelemeye almalıydı.

- Mehmet Kaplan'ın kanında ve kıl örneğinde alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Olay saatinde şüpheli Mehmet Kaplan alkol zehirlenmesi ve esrarın etkisi altındaydı. Bu alkol düzeyinde muhakeme, kontrol kaybı sık rastlanan bir durumdu. Dahası dürtü ve kontrol mekanizmaları kaybolabilirdi. Mehmet Kaplan'ın cep telefonundan çıkan mesajlar incelendiğinde "Öfke ve sinir hastası olduğu ve kendisini kontrol etmekte güçlük yaşadığı" yolunda bilgiler vardı. Dahası şüpheli anti depresan da kullanıyordu. Bütün bunlar değerlendirildiğinde Kaplan'ın kontrol kaybı yaşadığı kanaati vardı.

DUYGU'NUN VÜCUDUNDAKİ İZLER

- Duygu Delin'in vücudunda muhtelif büyüklüklerde anlaşılır biçimde "morluk" olarak tarif edilecek "Hat paterni" denilen "Ekimozlar" vardı. Bunlar düşme sonucu oluşmayacak bulgulardı. Bunlar kol ve bacaklarında dağılmış haldeydi. Bu tip izler kişide ancak sopa çubuk, jop gibi sert cisimlerle vurulması halinde oluşurdu. Olay yeri incelemesinde genç odasında yerde bir kemer vardı. Duygu’nun vücudundaki izler ya bu kemer ile yapılmış ya da olay yerinde olmayan benzer bir cisimle yapılmıştı.

- Duygu Delin'in düşmeden önce 3'üncü kattaki balkondaki çamaşır iplerine çarpmış ve koparmıştı. Çamaşır ipleri üzerinde DNA incelemesi sonucu kan bulundu. Bu kanın incelenmesi halinde Duygu Delen'e ait olduğu tespit edilirse, Delen'in düşmeden önce kanamaya neden olan bir şiddete maruz kaldığı tespit edilecek.

ÖLÜM ANI SIRASINDA YAŞANANLARIN ANALİZİ

- Kamera kayıtlarına göre Duygu Delen saat 15:30’da yere düştü. 15.41'de ilk müdahaleyi yapan ambulans görevlisi, "ilk anda nabız alamadık" dedi. Ancak hemen sonraki süreçte Duygu Delin'in dakikada 39 kez kalbi attı. Yani düşme sırasında Duygu Delen canlıydı. Bu tablo Duygu'nun iç ve dış kanamasının devam ettiğini gösteriyordu. Genç kadın 16.12’de hastanede hayatını kaybetti. Bu süreler içinde duygunun düşmeye başladığı an olarak 15.30 saati ve 27'inci saniye olarak tespit edildi.

- Duygu'nun tam düştüğü anda aşağıda bisikletiyle bir çocuk bahçede oynuyordu. Kamera kayıtları incelendi. 15.30.27’inci saniyede bisikletiyle oynayan çocuğun sakince oynamaya devam ettiği görüldü. Yani bu o sırada çocuğu uyaran herhangi bir ses ya da gürültünün dikkatini çekmediğini gösteriyordu. Ayrıca oyun oynayan çocuk Duygu düşene yani yere çakılana kadar oynamaya devam ediyordu. Apartman görevlisi de düşme öncesi bir ses gürültü bağırma duymadığını söyledi. Bütün bu bulgular Duygu Delin'in düşmeye başlamadan önce baygın ve bilinci kapalı olduğunun işareti sayıldı.

- Duygu Delen'in vücudunun bir çok yerindeki ekimozlar da bilincinin kapalı olmasına neden olan şiddet olayının kanıtı olabileceği belirtildi.

YANITSIZ SORULAR ÇELİŞKİLİ İFADELER

- Şüpheli Mehmet Kaplan'ın polisteki ve savcılıktaki ifadelerinde çelişkili bilgiler vardı. Mehmet kaplan Duygu'nun balkondan atladığını iddia ederken, "Balkona ilk adımımı attığımda korkulukların arasından baktım yerde hareketsiz yatıyordu" demişti. Oysa balkona ilk adım atıldığında görülen açıda, Duygu'nun düştüğü nokta değil bahçe kapısı görülebiliyordu. Yani o açıdan Duygu'nun yerde olduğunu görmesi imkansızdı. Ayrıca korkulukların arasından Duygu'yu gördüğünü söyleyen Mehmet Kaplan'ın yan binaya bakan korkuluklarda da kan izine rastlanmıştı. Kaplan'ın hangi amaçla bu korkuluklara dokunduğu anlaşılamadı. Mehmet Kaplan'ın verdiği ayrıntılı ifadeler evin içi balkon ve perde ile diğer bazı noktalara yayılan kan izlerini tam olarak açıklamıyordu.