Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir, içeriğinde neler var?

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NEDİR?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için illere gönderilen dört farklı genelgenin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan biri genel durumlarla, aldığımız genel düzenlemelerin içeriğine ilişkin sizlerle paylaştığımız bir genelge. İkincisi özellikle son zamanlarda kamuoyunun gündemine sıklıkla gelen şiddet, akran zorbalığı gibi konularda valiliklerin, il milli eğitim müdürlüklerinin ve okul yöneticilerinin riayet etmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir genelge. Bir diğer genelgemizle ise altını çizerek söylemek istediğim bir şey var, bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın gerek il içi gerekse iller arası özre bağlı yer değiştirmelerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Gönderdiğimiz üçüncü genelge bu anlamda norm fazlası, ihtiyaç fazlası öğretmen arkadaşlarımızın görevlendirmeleriyle ilgili hususları içeren bir genelgeydi. Dördüncü genelgemiz de bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında heyecanla beklediğimiz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin uygulamaya dönük aldığımız tedbirler ve bunların okullarımızda, eğitim kurumlarımızda uygulanmasıyla ilgili olarak bir genelge göndermiş olduk. Bunların hepsini yaklaşık bir haftalık zaman dilimi içerisinde gönderdik."

Bakan Tekin, her bir genelgenin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla genelgelerin ayrı gönderildiğini ifade etti. Tekin, öğretmenlerden eğitim öğretim dönemi başlamadan, mesleki çalışma döneminde bu genelgelerin dikkatle okunmasını istedi.

"Birinci gündemimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

Yeni eğitim öğretim yılında gündeme aldıkları üç önemli başlığı öğretmenlerin desteğiyle hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunlardan birinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en iyi biçimde uygulanması için alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümler vardı. Dolayısıyla bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi. İkinci önemli gündemimiz yine kamuoyunun bizden önemli beklentilerinden biri. Bilhassa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda başlatılan atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık. 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladık. Dolayısıyla bu yıl yeni eğitim öğretim yılında ikinci önemli başlıklarımızdan biri de bu. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizin çekirdeğini oluşturan, ilk adımı atan kişiler, velilerimiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okul veli işbirliğini artırmak, bu yılki önemli gündem maddelerimiz."

Bakan Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin uygulayıcısı olan öğretmenler ile Bakanlık arasındaki uyumun, eğitimin kalitesi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Birlikte aynı yöne bakabilmek, aynı hedefe kilitlenebilmek çok önemli. Sizler bizim ilk ve en kıymetli paydaşlarımızsınız. Sürekli gelişim içinde olmanız, bu projeleri kavramanız, içselleştirmeniz, sahiplenmeniz ve uygulamanız bizim için çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu yapan Tekin, "Yeni bir eğitim öğretim yılının kapısını hep birlikte araladık. İşte aralamakta olduğumuz bu kapıda sizlere emanet ettiğimiz evlatlarımızın eğitim öğretimi için bu yeni ışıkla yol almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haziran mesleki çalışma döneminde öğretmenlerin bu model üzerinde çalışma imkanı bulduğunu hatırlatan Tekin, destekleri ve geri bildirimleri için öğretmenlere teşekkür etti.

- "Programın daha kolay kavranması ve uygulanabilmesi için eğitimler hazırladık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, orta öğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak. Programın sizler tarafından daha kolay kavranması ve uygulanabilmesi için aşama aşama eğitimler hazırladık. Eğitici eğitimlerini 3 Haziran'da başlattık, bu süreçte 17 ana ders için 9 bin 10, 12 seçmeli ders için de 2 bin 52, toplam 11 bin 62 öğretmenimiz formatör olarak hazırlanarak eğitici belgelerini aldılar. İçinde bulunduğumuz bu hafta, yani 2-6 Eylül tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak en fazla 50 kişilik branş temelli gruplar şeklinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri sizlere bu formatörlerimiz tarafından verilecek. Ayrıca birinci dönem ara tatilde, okul öncesi 1, 5 hazırlık ve 9'uncu sınıfları dışında kalan diğer sınıfların öğretmenleri için de eğitimleri il koordinesinde yapacağız. Bunların yanında, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda tüm okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri ve eğitimleri 1 Eylül tarihine kadar tamamlandı. Uygulamanın ölçme değerlendirme süreçleri, süreç odaklı, beceri temelli ve geliştirici bir yapıda yürütülecek. Bu konudaki çalışmaları da tamamladığımızı ifade etmek isterim."