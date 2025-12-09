Türkiye’de her 2 kişiden 1’i yağlı karaciğer hastası
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, "Türkiye'de yağlı karaciğer olma oranı yüzde 45'tir. 2 kişiden 1'i karaciğer yağlanması yaşamaktadır. Bunun bir ilacı yok. Bu yaşam tarzı değişikliğiyle tedavi edilebilir" dedi
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, karaciğeri tehdit eden en önemli hastalık gruplarının hepatitler ve karaciğer yağlanması olduğunu belirterek, Türkiye’de hepatit taşıyıcılığının halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Kabaçam, “En son yapılan çalışmalara göre Türk popülasyonunun yüzde 4,5’i aktif hepatit B taşıyıcısı. Hepatit B de çok kolay bulaşan bir virüstür. Bu nedenle bizim için çok önemli bir tehlikedir. 2000’lerden itibaren aşılamayla birlikte artık çocuklarımız, yeni jenerasyon bu konuda daha bağışık ama eski jenerasyonda böyle bir şey yok. Hepatit C için de hepatit C yüzde 0,8 ama hepatit C’de son yıllarda çığır açan yeni tedavilerimiz var ve bu tedavilerle birlikte yüzde 99’a, yüzde 100’e varan başarılar elde ediyoruz. Hepatit B tedavisinde ise virüsü baskılayarak ilerlemesini durduruyoruz. Siroz, kanser olmasını durdurabiliyoruz ama henüz söküp atabilecek bir yaklaşım geliştirmiş değiliz, onu da bekliyoruz” diye konuştu.
"10 YIL İÇİNDE NAKLİN EN ÖNEMLİ NEDENİ HALİNE GELECEK"
Karaciğer yağlanmasının, önümüzdeki 10 yıl içinde naklin en önemli nedeni haline geleceğini kaydeden Prof. Dr. Kabaçam, “Günümüzde karaciğeri en çok tehdit eden faktör, obezitedir. Sadece hepatit virüsleri değil, karaciğeri iltihaplandıran en önemli tehlike aslında çağımızın hastalığı obezite. Türkiye’de yağlı karaciğer olma oranı yüzde 45’tir. 2 kişiden 1’i karaciğer yağlanması yaşamaktadır ancak her yağlı karaciğer de siroz anlamına gelmez. Her yağlı karaciğer iltihaplanıyor mu? Hayır. Belli başlı faktörler var; kişinin şekerinin olması, kolesterol yüksekliği, yanında alkol kullanıyor olması, genetik, kilonun yağlanmanın özellikle göbek içerisinde olması gibi nedenler karaciğer yağlanmasına bağlı iltihabı yani yağlı karaciğer iltihabı tetikleyebiliyor" dedi.
Kabaçam, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son yapılan projeksiyonlara göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde karaciğer kanseri, siroz, karaciğer naklinin en önemli nedeni haline gelecek. Karaciğer yağlanması, çoğu zaman sessiz ve sinsi seyretmektedir. O kadar sessiz ve sinsi seyirli bir hastalık ki, kişi anlamadan siroz olmuş olabiliyor. Yavaş seyrediyor, biyokimyasal parametrelerden anlayamayabiliyorsunuz. Yani hastanın mutlaka görüntüleme ve deneyimli bir merkezin takibinde olması gerekiyor. Altı aydan uzun süren karaciğer enzim yüksekliği bizim hepatit dediğimiz tablodur. Karaciğer iltihabı demek. Bu hepatit, siroza ve kansere gitme riskinin arttığı anlamına gelmektedir."
İLACI YOK, YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
Karaciğer yağlanmasının tedavisinde temel yaklaşımın yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Kabaçam, “Disiplin şart. Bunun bir ilacı yok. Bu yaşam tarzı değişikliğiyle tedavi edilebilir bir şey. Biz çok şanslı bir ülkeyiz. Akdeniz tipi beslenebilecek imkânlarımız var. Sebze meyve ağırlıklı beslenmemiz, beyaz eti daha çok tercih etmemiz, yağsız kırmızı etler ve karbonhidrattan uzak durmamız gerekiyor. Günlük egzersiz, yürüyüş yapmamız gerekiyor. Mesela haftada 150 dakika hafif terleyecek tempoda bir spor yapmak karaciğer sağlığına çok ciddi fayda sağlıyor. Eğer midenizde bir sıkıntı yoksa günde iki bardak kahve içmenin çok ciddi faydaları olduğunu biliyoruz. Şekeriniz, kolesterolünüz veya metabolik başka bir probleminiz varsa bunun tedavisi için gerekli önlemlerin alınması da çok önemli. Obezite ve bunun getirdiği metabolik karaciğer hastalığı yani yağlı karaciğer, yaşam tarzı değişimiyle, kilo vermeyle ve diğer altta yatan hastalıkların kontrolüyle gerileyebiliyor, durabiliyor ve geriletebiliyoruz. Geriliyor olması çok iyi bir şey; çünkü zaten karaciğer rejenere olan bir organ, sadece ona o zemini hazırlıyor olmak lazım” dedi.