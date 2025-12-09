Türkiye’de her 2 kişiden 1’i yağlı karaciğer hastası

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kabaçam, karaciğeri tehdit eden en önemli hastalık gruplarının hepatitler ve karaciğer yağlanması olduğunu belirterek, Türkiye’de hepatit taşıyıcılığının halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kabaçam, “En son yapılan çalışmalara göre Türk popülasyonunun yüzde 4,5’i aktif hepatit B taşıyıcısı. Hepatit B de çok kolay bulaşan bir virüstür. Bu nedenle bizim için çok önemli bir tehlikedir. 2000’lerden itibaren aşılamayla birlikte artık çocuklarımız, yeni jenerasyon bu konuda daha bağışık ama eski jenerasyonda böyle bir şey yok. Hepatit C için de hepatit C yüzde 0,8 ama hepatit C’de son yıllarda çığır açan yeni tedavilerimiz var ve bu tedavilerle birlikte yüzde 99’a, yüzde 100’e varan başarılar elde ediyoruz. Hepatit B tedavisinde ise virüsü baskılayarak ilerlemesini durduruyoruz. Siroz, kanser olmasını durdurabiliyoruz ama henüz söküp atabilecek bir yaklaşım geliştirmiş değiliz, onu da bekliyoruz” diye konuştu.

"10 YIL İÇİNDE NAKLİN EN ÖNEMLİ NEDENİ HALİNE GELECEK"

Karaciğer yağlanmasının, önümüzdeki 10 yıl içinde naklin en önemli nedeni haline geleceğini kaydeden Prof. Dr. Kabaçam, “Günümüzde karaciğeri en çok tehdit eden faktör, obezitedir. Sadece hepatit virüsleri değil, karaciğeri iltihaplandıran en önemli tehlike aslında çağımızın hastalığı obezite. Türkiye’de yağlı karaciğer olma oranı yüzde 45’tir. 2 kişiden 1’i karaciğer yağlanması yaşamaktadır ancak her yağlı karaciğer de siroz anlamına gelmez. Her yağlı karaciğer iltihaplanıyor mu? Hayır. Belli başlı faktörler var; kişinin şekerinin olması, kolesterol yüksekliği, yanında alkol kullanıyor olması, genetik, kilonun yağlanmanın özellikle göbek içerisinde olması gibi nedenler karaciğer yağlanmasına bağlı iltihabı yani yağlı karaciğer iltihabı tetikleyebiliyor" dedi.