Aralık ayında faaliyete girecek

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Türkiye´deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk; Esenboğa´da başlıyor

Türkiye'de, havalimanlarında güvenlik teknolojilerinde bir ilk; Aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı´na Tehdit Algılama Sistemi kurulmasıyla başlıyor. Terminal girişlerine kurulacak olan sistem, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip olacak ve kişilerin üzerinde olası her türlü patlayıcıyı, uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm verecek. Sistem güvenliğe de hız kazandıracak.

17.11.2018 - 12:53 | Güncelleme: DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), havalimanlarında güvenlik teknolojilerine yatırımlarına devam ediyor. DHMİ´nin Ankara Esenboğa Havalimanı´na kurulması için düzenlediği Tehdit Algılama Sistemleri Temin ve Tesisi ihalesini AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. kazandı. Şirketin Osman Aksoy ile birlikte iki kurucu ortağından biri olan Şirzat Balin, tehdit algılama sistemiyle ilgili bilgi verdi.

'ARALIK AYINDA FAALİYETE GİRECEK'

Esenboğa´da aralık ayında 2 veya 3 farklı kontrol noktasında sistemin faaliyete geçeceğini dile getiren Şirzat Balin, "Tehdit Algılama Sistemi, insan akışına engel olmadan, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip, kişilerin üzerindeki her türlü patlayıcıyı ve uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm veren bir sistem. 18 yıllık bir ARGE sonucu, dünyada gerçekleşen tüm canlı bomba saldırıları analiz edilerek geliştirildi. Eş zamanlı çoklu tehditleri de tespit kabiliyetine sahip" dedi.

'DİĞER HAVALİMANLARINDA DA UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Şirzat Balin, Esenboğa´nın bu sistemi kullanan ilk havalimanı olacağını ve yaklaşık 6 aylık bir süreçte tüm testleri yapılarak uygulamaya alınmasına karar verildiğini söyledi. Balin, ilerleyen zamanda diğer havalimanlarında ve buna benzer yerlerde sistemi uygulamayı hedeflediklerini de vurguladı.

'GÜVENLİĞE HIZ KAZANDIRACAK'

Sistemin temel amacının terminal güvenliğini sağlayarak, bundan önce Atatürk Havalimanı´nda yaşanan canlı bomba terör saldırısı ve bunun gibi benzeri saldırıların yaşanmasının önüne geçmek olduğunu belirten Şirzat Balin, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de yolcunun en hızlı ve seri şekilde terminal binasına girmesini sağlayarak güvenliğe önemli bir hız kazandıracak. Bu sistemi öncü bir tarama metodu olarak düşünebilirsiniz."

'DRONE TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Havalimanları da dahil bazı noktalarda drone tehlikesine karşı çalışmaları olduğunu ifade eden Şirzat Bali, "Drone´lara karşı havalimanlarını güvence altına alacak ve aynı zamanda herhangi bir uçuş sistemini engellemeyecek bir çözümümüz bulunmakta. Bununla da ilgili görüşmelerimiz devlet tarafında devam etmekte. Drone önleyici sistem, şu anda piyasada olan tüm sistemlerden çok farklı ve havalimanları ile sınırlı kalmayacak şekilde, drone´lara karşı risk altında olacak her yerleşkede kullanılabilecek şekilde üretilmiş durumda" dedi.

Balin, Hem Tehdit Algılama Sistemi hem de drone önleyici sistem ile ilgili İstanbul Havalimanı yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. 

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İnsan Güvenliği RadarıTM (HSR), kıyafetin altında, vücuda veya sırt çantası içine gizlenmiş El Yapımı Patlayıcı’yı emniyetli, gerçek zamanlı ve otomatik tespitini gerçekleştirdiği belirtiliyor. HSR, hareket eden hedeflere doğru santimetre aralıklı mikro dalgalar gönderip, ardından dağılmış ve iletilmiş dalgaları tespit ederek çalışıyor. 3 metre genişliğinde konumlandırılan bir sistem (bir sistem iki adet kiosk), 10 metreye kadar bir tespit mesafesi sağlıyor.

 

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