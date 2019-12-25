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HaberlerSağlıkTürkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar öldü! - Haberler

Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar öldü!

Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak bilinen 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi

Ayşe Uçar
İHA

Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Muğlalı 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İNSANIYDI

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar’ı sık sık ziyaret ederek sağlık sorunları ile yakından ilgileniyordu. Ayşe ninenin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaymakam Yıldız, “Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” dedi.

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