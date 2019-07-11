İstanbul Sanayi Odası (İSO),sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi. Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.
İLK ÜÇ SANAYİ KURULUŞU
İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.
2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.
İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.
İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.
İSO İKİNCİ 500 VE TEMEL GÖSTERGELER
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkati çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.
İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak, borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.
Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkati çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:
İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi.
"İSO İKİNCİ 500'DE YER ALAN ŞİRKETLERİMİZ KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMAYI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR"
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yazılı olarak yaptığı değerlendirmede, “İSO 500’ün ardından açıkladığımız İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerimiz, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki kuruluşlarımızın performansını ortaya koyan bir araştırmadır. Dolayısıyla, ekonomik araştırmalar için bütünsel olarak saygın ve nitelikli bir kaynak olmasının yanında, bizim açımızdan bu yönüyle de çok değerlidir. Çünkü İSO İkinci 500 sayesinde ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının performansını her yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.
İSO İkinci 500’ün sonuçlarına değinmeden önce şunu hatırlatmak isterim; 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük güçlü büyümenin ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6’nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.
“İSO İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİNİN UZUN VADELİ BORÇLARI AZALDI, KISA VADELİ BORÇLARI İSE ARTTI"
Genel olarak İSO İkinci 500’ün sonuçlarına bakıldığında, İSO 500’e paralel sonuçlarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bahçıvan, “En önemli fark ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları, İSO İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlarının azaldığını, kısa vadeli borçlarının ise arttığını gösteriyor. Bunun iki nedeni var; birincisi borçlanma kaynaklarının önceki yıllara göre ciddi bir şekilde kısılması ve daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki şirketlerimizin borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır.
Dolayısıyla çalışmamızın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız yansımalarını açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Örneğin şirketlerimiz üretimden satışlarında yüzde 6,2’lik bir reel artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500 şirketlerimiz arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla hissedildiğini gösteriyor” dedi.
“FAALİYET KARLILIĞINDA GÜÇLÜ İYİLEŞME SAĞLANDI"
Bahçıvan, “İSO İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve olumlu sonuçlardan biri sanayicilerimizin ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında güçlü iyileşmeler sağlamalarıdır. Satış ve faaliyet giderlerini yönetmede daha başarılı olan firmalarımızın, 2018’de net satışlara oranla faaliyet karını 1,8 puan artışla yüzde 12,1’e yükseltmiş olmaları bunu göstermektedir.
Fakat ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci 500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz. İSO İkinci 500 2017’de faaliyet karının yüzde 42,8’ini finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52,6’ya yükselmiştir.
İSO İkinci 500’ün teknoloji ve AR-GE tarafındaki göstergeleri ise bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. AR-GE harcaması yapan kuruluş sayımızın 188’den 218’e doğru güçlü bir sıçrama yapmasını sevindirici bulsak da bu güçlü artışın AR-GE harcamaları büyüklüğüne yansımadığını görüyoruz. Kuşkusuz firmalarımızın mali açıdan zorlandıkları bir dönemde bu durum bir ölçüde doğal karşılanabilir. Yine de teknolojik dönüşüm ve inovasyonun KOBİ’ler açısından ertelenemez bir hedef olduğunu da her zaman dikkate almamız gerekiyor.
2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; sonuçlar, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize bu kıymetli çabaları ve değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
|1 63 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul -1 413.697.419
|3 43 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul -3 411.552.018
|2
|13
|ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
|Isparta
|-
|2
|412.376.158
|4
|101
|Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|4
|410.367.083
|5
|-
|Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|5
|409.383.535
|7
|-
|Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|7
|404.915.710
|8
|-
|Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Dörtyol
|-
|8
|404.592.636
|9
|12
|Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|9
|403.834.022
|10
|+
|Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|Çaycuma
|-
|10
|403.264.246
|11
|70
|Magnesit A.Ş.
|Eskişehir
|-
|11
|402.826.074
|12
|175
|Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|12
|401.119.502
|13
|62
|Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|13
|400.291.122
|14
|176
|Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Gaziantep
|-
|14
|399.819.352
|15
|-
|Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|15
|399.385.311
|16
|-
|-
|Gaziantep
|-
|16
|-
|17
|18
|Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|17
|395.412.416
|19
|50
|Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|19
|393.832.198
|20
|178
|Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|20
|393.372.551
|21
|-
|Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|21
|393.364.350
|25
|54
|Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|25
|389.083.419
|26
|272
|Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|26
|388.825.779
|28
|205
|Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|28
|388.475.166
|29
|84
|Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|29
|387.990.705
|30
|333
|DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|30
|387.172.754
|31
|-
|Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
|Uşak
|-
|31
|385.709.533
|32
|144
|Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|32
|385.682.638
|35
|-
|Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
|Yenişehir/Bursa
|-
|35
|384.859.803
|36
|-
|Demir Export A.Ş.
|Ankara
|-
|36
|383.320.226
|38
|-
|Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.
|Trabzon
|-
|38
|381.613.095
|39
|76
|BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|39
|380.976.612
|40
|-
|Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|40
|378.889.678
|41
|75
|Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)
|Kamu
|1
|-
|378.376.190
|42
|-
|Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Eskişehir
|-
|41
|376.399.085
|43
|+
|Polisan Kimya Sanayii A.Ş.
|Kocaeli
|-
|42
|376.383.096
|44
|71
|Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|43
|376.354.839
|45
|130
|Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.
|İnegöl
|-
|44
|376.082.107
|46
|159
|Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|45
|375.338.090
|47
|92
|Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|46
|374.807.153
|50
|120
|Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|49
|372.547.463
|51
|-
|Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.
|Gemlik
|-
|50
|372.102.076
|52
|238
|Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|51
|372.008.640
|54
|146
|Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|53
|371.337.812
|55
|-
|-
|Çerkezköy
|-
|54
|-
|56
|173
|Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|55
|369.203.958
|57
|94
|Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|56
|367.966.228
|58
|-
|Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
|Konya
|-
|57
|367.774.850
|62
|-
|BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|61
|362.051.310
|64
|124
|ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|63
|361.884.227
|65
|45
|Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|64
|360.833.973
|66
|68
|Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|Manisa
|-
|65
|359.438.961
|70
|44
|Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.
|Karaman
|-
|69
|358.214.436
|71
|-
|-
|Kocaeli
|-
|70
|-
|73
|-
|Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|72
|356.421.842
|74
|108
|Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|73
|354.132.235
|76
|79
|Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|75
|353.253.517
|79
|-
|Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|78
|350.867.602
|82
|91
|Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Diyarbakır
|-
|81
|349.763.788
|83
|+
|Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş.
|İskenderun
|-
|82
|349.425.040
|84
|182
|Safa Tarım A.Ş.
|Konya
|-
|83
|348.190.758
|85
|131
|Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.
|Bursa
|-
|84
|347.925.989
|87
|46
|Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Karaman
|-
|86
|347.257.570
|88
|177
|Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|87
|346.632.939
|91
|115
|Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.
|Salihli
|-
|90
|343.911.594
|92
|325
|Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|91
|340.968.320
|93
|-
|-
|Adana
|-
|92
|-
|95
|87
|Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kocaeli
|-
|94
|339.450.116
|99
|215
|Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|98
|338.624.256
|100
|153
|Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|99
|338.265.772
|104
|193
|Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|103
|336.589.129
|105
|-
|Batıbeton Sanayi A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|104
|335.277.705
|107
|49
|Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.
|Eskişehir
|-
|106
|334.583.504
|108
|77
|Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|107
|334.149.349
|109
|+
|GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş.
|Eskişehir
|-
|108
|332.841.428
|112
|95
|Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
|Aydın
|-
|111
|331.646.937
|113
|267
|Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|112
|330.562.516
|114
|102
|As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|113
|330.460.476
|116
|179
|Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.
|Manisa
|-
|115
|327.820.155
|120
|-
|Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Tokat
|-
|119
|324.532.610
|123
|-
|Aslan Çimento A.Ş.
|Kocaeli
|-
|122
|322.860.931
|124
|154
|BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.
|Bursa
|-
|123
|322.806.524
|126
|117
|Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
|Ordu
|-
|125
|322.642.814
|127
|116
|Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.
|Bursa
|-
|126
|322.599.580
|129
|167
|Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|128
|320.490.181
|130
|158
|Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.
|Çanakkale
|-
|129
|319.895.400
|131
|35
|GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Akhisar
|-
|130
|318.627.358
|133
|122
|MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|132
|318.239.260
|134
|319
|Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|133
|318.034.317
|135
|133
|İşbir Sünger Sanayi A.Ş.
|Ankara
|-
|134
|317.673.904
|136
|59
|Uşak Seramik Sanayi A.Ş.
|Uşak
|-
|135
|316.561.766
|139
|160
|Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|138
|316.053.811
|140
|247
|Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|139
|315.925.324
|142
|489
|Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
|Salihli
|-
|141
|315.397.642
|145
|201
|Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|144
|314.935.933
|146
|197
|Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Karabük
|-
|145
|313.427.572
|147
|258
|Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.
|Osmaniye
|-
|146
|312.883.804
|148
|318
|Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|147
|310.826.876
|149
|216
|Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
|Kocaeli
|-
|148
|310.711.693
|150
|-
|Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
|Düzce
|-
|149
|310.265.315
|151
|88
|Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.
|Konya
|-
|150
|309.404.354
|153
|72
|Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Karaman
|-
|152
|308.607.168
|154
|236
|Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.
|Kocaeli
|-
|153
|308.410.681
|155
|121
|Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|154
|307.472.728
|156
|321
|Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş.
|Bursa
|-
|155
|307.154.239
|157
|219
|Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|156
|306.246.173
|160
|+
|Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş.
|Konya
|-
|159
|305.003.452
|161
|164
|Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|160
|304.670.325
|162
|85
|Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.
|Karabük
|-
|161
|304.234.171
|164
|237
|Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
|Tekirdağ
|-
|163
|303.764.541
|165
|+
|Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|164
|303.633.641
|167
|-
|-
|Kocaeli
|-
|166
|-
|168
|113
|Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.
|Çarşamba
|-
|167
|300.151.998
|170
|311
|Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|169
|299.463.355
|171
|357
|Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|170
|298.934.800
|174
|224
|Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|173
|298.050.806
|175
|174
|Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|174
|298.016.477
|176
|200
|Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
|Sakarya
|-
|175
|297.667.461
|177
|123
|Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|176
|297.653.470
|178
|211
|Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Giresun
|-
|177
|297.184.174
|179
|204
|Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|178
|296.889.432
|180
|285
|Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.
|Denizli
|-
|179
|296.301.904
|181
|188
|Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|180
|294.887.419
|182
|142
|Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.
|Bilecik
|-
|181
|294.356.825
|183
|139
|Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Trabzon
|-
|182
|294.239.249
|184
|202
|Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|183
|293.805.557
|185
|119
|Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Ünye
|-
|184
|293.381.712
|186
|+
|Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
|Aydın
|-
|185
|292.837.549
|187
|390
|Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|186
|292.332.446
|188
|259
|Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|187
|292.156.569
|189
|138
|Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|188
|289.725.605
|191
|189
|Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|190
|289.179.322
|193
|53
|Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|192
|287.624.469
|194
|194
|Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|193
|287.607.181
|196
|329
|Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kayseri
|-
|195
|286.982.557
|197
|152
|Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|196
|286.874.564
|198
|190
|Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|İnegöl
|-
|197
|286.825.049
|200
|304
|Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.
|Orhangazi
|-
|198
|286.298.320
|201
|377
|Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.
|Aydın
|-
|199
|286.175.476
|203
|+
|Empera Halı San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|201
|283.465.367
|204
|+
|Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|202
|282.468.563
|206
|-
|-
|Ankara
|-
|204
|-
|207
|263
|Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|205
|280.623.969
|208
|233
|Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|206
|280.531.478
|210
|198
|Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|208
|280.095.008
|211
|282
|Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|209
|280.028.535
|213
|-
|Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|211
|279.407.921
|214
|112
|Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Ünye
|-
|212
|278.651.434
|215
|428
|Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.
|Kocaeli
|-
|213
|278.529.486
|216
|156
|Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|214
|278.389.400
|217
|322
|Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|215
|278.383.846
|218
|382
|K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|216
|278.289.200
|219
|151
|Konya Çimento Sanayii A.Ş.
|Konya
|-
|217
|278.081.830
|220
|166
|Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|218
|277.949.932
|221
|186
|Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|219
|277.554.856
|222
|64
|Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|220
|276.617.597
|224
|244
|Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.
|Mersin
|-
|222
|275.433.469
|225
|184
|Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.
|Afyonkarahisar
|-
|223
|275.292.672
|226
|165
|Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
|Antalya
|-
|224
|275.075.278
|228
|232
|Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|226
|274.620.907
|229
|297
|RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|227
|274.550.497
|230
|214
|Ege Gübre Sanayi A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|228
|274.286.041
|231
|248
|VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Kütahya
|-
|229
|273.435.733
|234
|281
|Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Osmaniye
|-
|232
|271.666.869
|235
|256
|Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.
|Çorlu
|-
|233
|271.665.989
|237
|257
|Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|235
|270.306.600
|238
|36
|Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|236
|270.140.460
|240
|-
|Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Bursa
|-
|238
|269.048.375
|241
|342
|Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|239
|268.909.945
|242
|221
|Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.
|Bursa
|-
|240
|268.812.565
|244
|340
|Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|242
|268.186.134
|246
|360
|Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|244
|267.994.549
|247
|-
|-
|Kocaeli
|-
|245
|-
|248
|+
|Beşiktaş Tersane A.Ş.
|Yalova
|-
|246
|266.178.112
|249
|191
|Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.
|Denizli
|-
|247
|265.894.598
|251
|397
|Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|249
|265.331.563
|252
|52
|Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.
|Sakarya
|-
|250
|265.323.073
|253
|218
|Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Ege Bölgesi
|-
|251
|264.728.656
|255
|213
|Fil Filtre A.Ş.
|İskenderun
|-
|253
|263.778.152
|256
|240
|Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|254
|263.536.149
|257
|-
|-
|Ege Bölgesi
|-
|255
|-
|258
|293
|Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|256
|262.660.717
|259
|212
|Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
|Kocaeli
|-
|257
|261.296.065
|263
|283
|Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|261
|258.941.468
|264
|286
|Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|262
|258.686.508
|265
|-
|-
|Gaziantep
|-
|263
|-
|266
|269
|İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|264
|258.295.315
|267
|-
|-
|Kahramanmaraş
|-
|265
|-
|269
|1
|Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|267
|257.743.073
|272
|161
|Eti Gümüş A.Ş.
|Kütahya
|-
|270
|256.770.367
|273
|246
|Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.
|Konya
|-
|271
|256.565.636
|274
|228
|Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Çanakkale
|-
|272
|256.478.901
|275
|+
|Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Bilecik
|-
|273
|256.092.467
|276
|334
|Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Ereğli/Kdz.
|-
|274
|255.898.302
|278
|432
|Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|276
|254.584.256
|279
|217
|Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.
|Bursa
|-
|277
|254.562.359
|280
|135
|Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|278
|254.381.463
|282
|313
|GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Bolu
|-
|280
|253.388.981
|283
|347
|İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|281
|252.679.061
|285
|235
|Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|283
|252.133.474
|287
|90
|Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
|Bursa
|-
|285
|251.326.326
|288
|327
|Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.
|Manisa
|-
|286
|251.277.709
|289
|335
|Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|287
|251.154.217
|290
|245
|Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
|Adana
|-
|288
|250.926.816
|291
|-
|-
|Kahramanmaraş
|-
|289
|-
|292
|366
|Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|290
|250.289.900
|293
|386
|Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|291
|249.741.198
|294
|376
|Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
|Çorlu
|-
|292
|249.614.971
|296
|373
|VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|294
|248.723.932
|297
|312
|Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Yenişehir/Bursa
|-
|295
|246.908.476
|298
|-
|-
|Ege Bölgesi
|-
|296
|-
|299
|316
|Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|Kütahya
|-
|297
|246.191.417
|302
|-
|Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.
|Ankara
|-
|300
|245.005.550
|303
|374
|Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|301
|244.996.511
|304
|411
|E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.
|Bursa
|-
|302
|244.936.461
|305
|339
|A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|303
|244.607.859
|306
|+
|Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|304
|244.600.272
|308
|398
|Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Bilecik
|-
|306
|244.003.174
|312
|354
|Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|310
|242.873.468
|313
|392
|Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.
|Balıkesir
|-
|311
|242.086.420
|314
|+
|Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Gaziantep
|-
|312
|242.076.678
|316
|223
|Valf Sanayii A.Ş.
|Manisa
|-
|314
|241.837.768
|317
|351
|Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Gaziantep
|-
|315
|241.547.461
|318
|384
|E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.
|Çorlu
|-
|316
|241.310.941
|319
|479
|Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.
|Giresun
|-
|317
|241.250.967
|320
|265
|Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
|Afyonkarahisar
|-
|318
|241.049.423
|322
|288
|Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
|Ordu
|-
|320
|240.611.993
|324
|436
|De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|322
|239.516.475
|325
|275
|Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş.
|Çorlu
|-
|323
|239.395.419
|326
|181
|Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.
|Kamu
|3
|-
|238.796.326
|327
|+
|Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Ege Bölgesi
|-
|324
|237.962.844
|329
|421
|Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|326
|236.700.024
|330
|478
|Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|327
|236.663.025
|331
|+
|Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|328
|236.608.945
|336
|+
|Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|333
|234.518.854
|338
|365
|Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Uşak
|-
|335
|233.672.476
|339
|209
|Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
|Balıkesir
|-
|336
|233.260.787
|340
|290
|Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|337
|233.102.786
|342
|475
|Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Sakarya
|-
|339
|232.888.955
|344
|169
|Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Gaziantep
|-
|341
|231.448.156
|346
|226
|Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|343
|230.915.234
|347
|471
|Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|344
|230.748.491
|349
|454
|İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|346
|230.266.848
|350
|+
|Lezita Balık A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|347
|230.253.604
|351
|341
|Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|348
|229.859.738
|353
|-
|-
|Bursa
|-
|350
|-
|355
|343
|Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Malatya
|-
|352
|228.006.715
|356
|271
|Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
|Ankara
|-
|353
|227.990.042
|357
|348
|Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|354
|227.608.833
|358
|399
|Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|355
|227.378.370
|359
|356
|Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.
|Kayseri
|-
|356
|227.308.436
|360
|407
|Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|357
|226.958.506
|363
|460
|Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş.
|Kadirli
|-
|360
|226.627.249
|364
|+
|Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.
|Kayseri
|-
|361
|226.541.129
|368
|465
|Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|365
|224.451.196
|369
|+
|Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Sakarya
|-
|366
|224.093.245
|370
|415
|ASD Laminat A.Ş.
|Düzce
|-
|367
|223.699.665
|371
|287
|Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|368
|223.548.164
|372
|168
|A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Bursa
|-
|369
|223.536.350
|373
|280
|M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|370
|223.419.972
|374
|364
|Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|371
|222.595.940
|375
|337
|Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|372
|220.511.546
|377
|315
|Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|374
|220.046.382
|378
|400
|Reçber Kablo A.Ş.
|Çorlu
|-
|375
|219.688.460
|379
|206
|Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.
|Kocaeli
|-
|376
|218.592.337
|383
|447
|Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|379
|217.486.181
|384
|419
|Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.
|Konya
|-
|380
|217.478.908
|385
|362
|Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|381
|217.349.540
|386
|+
|Hatboru San. ve Tic. A.Ş.
|Antakya
|-
|382
|217.239.919
|387
|383
|Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
|Düzce
|-
|383
|217.183.101
|390
|266
|Kilim Mobilya A.Ş.
|Kayseri
|-
|386
|216.072.156
|392
|262
|Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Giresun
|-
|388
|215.423.709
|393
|+
|Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|389
|215.155.934
|394
|358
|CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
|Denizli
|-
|390
|215.051.836
|395
|495
|Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|391
|214.069.675
|396
|+
|Alkim Alkali Kimya A.Ş.
|Ankara
|-
|392
|213.848.580
|397
|433
|Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|393
|213.729.507
|398
|393
|Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Aydın
|-
|394
|213.464.121
|400
|+
|Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
|Dörtyol
|-
|396
|213.004.168
|401
|401
|Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
|Ege Bölgesi
|-
|397
|212.740.996
|402
|497
|Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş.
|Eskişehir
|-
|398
|212.685.179
|403
|450
|Çilek Mobilya A.Ş.
|İnegöl
|-
|399
|212.596.297
|404
|+
|Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|400
|212.543.320
|405
|483
|Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Adana
|-
|401
|211.824.310
|406
|310
|Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
|Ünye
|-
|402
|211.461.012
|408
|381
|Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|404
|211.122.191
|412
|270
|Uludağ İçecek T.A.Ş.
|Bursa
|-
|408
|210.051.302
|413
|+
|Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
|İskenderun
|-
|409
|209.044.609
|415
|303
|Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|411
|208.402.396
|416
|323
|Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|412
|208.397.556
|417
|375
|Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|413
|208.146.432
|418
|423
|Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.
|Kocaeli
|-
|414
|208.064.313
|419
|429
|Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|415
|207.819.475
|420
|387
|Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|416
|207.010.563
|421
|+
|Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
|Çanakkale
|-
|417
|205.755.961
|422
|+
|Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
|Suluova
|-
|418
|205.377.627
|424
|+
|Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|420
|204.967.682
|426
|444
|Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|422
|204.655.897
|430
|476
|Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|426
|203.687.243
|431
|255
|Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Mardin
|-
|427
|203.683.229
|432
|143
|Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Terme
|-
|428
|203.628.805
|433
|+
|Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Kahramanmaraş
|-
|429
|203.445.175
|434
|+
|Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|430
|203.184.920
|435
|439
|Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
|Manisa
|-
|431
|202.707.166
|436
|254
|Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|432
|202.428.574
|437
|451
|Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Adana
|-
|433
|202.195.380
|438
|431
|Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
|Kocaeli
|-
|434
|202.128.985
|440
|396
|Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|436
|200.020.803
|441
|414
|TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Düzce
|-
|437
|200.000.698
|442
|416
|Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
|Kocaeli
|-
|438
|199.755.882
|445
|192
|Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.
|Ankara
|-
|441
|199.368.007
|446
|+
|Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
|Kocaeli
|-
|442
|199.309.828
|447
|467
|S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
|Ege Bölgesi
|-
|443
|199.007.590
|448
|494
|Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|444
|198.634.970
|449
|455
|Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
|Eskişehir
|-
|445
|197.864.038
|450
|+
|Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|446
|197.805.054
|451
|449
|Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|447
|197.738.440
|452
|499
|Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|448
|197.417.770
|453
|99
|Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|449
|196.886.585
|454
|242
|Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|450
|196.879.859
|455
|301
|AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|451
|196.734.601
|456
|440
|Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|452
|196.023.200
|457
|459
|Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|453
|195.459.037
|461
|496
|Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|457
|194.476.016
|463
|448
|Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|459
|193.291.003
|465
|363
|Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|461
|192.540.051
|468
|+
|Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.
|Ankara
|-
|464
|191.533.075
|469
|298
|Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|465
|191.095.670
|470
|500
|Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
|Gaziantep
|-
|466
|191.064.672
|471
|370
|Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|Bursa
|-
|467
|191.001.954
|474
|441
|Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
|Adana
|-
|470
|189.370.891
|475
|20
|Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Konya
|-
|471
|188.788.359
|477
|+
|Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Gaziantep
|-
|473
|188.417.774
|478
|+
|Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|474
|188.007.076
|480
|+
|İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.
|Manisa
|-
|476
|187.464.066
|482
|405
|Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|478
|187.166.570
|484
|422
|Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
|Bursa
|-
|480
|185.318.029
|485
|372
|Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.
|Kocaeli
|-
|481
|184.973.098
|486
|+
|Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|482
|184.634.217
|490
|+
|Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|486
|182.186.030
|491
|427
|Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
|Denizli
|-
|487
|180.431.199
|492
|+
|2M Kablo San. ve Tic. A.Ş.
|Çerkezköy
|-
|488
|180.392.862
|493
|+
|Unsan Un San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|489
|180.358.533
|494
|+
|Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş.
|Ankara
|-
|490
|179.908.125
|495
|+
|Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş.
|Samsun
|-
|491
|179.875.490
|497
|491
|Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Kayseri
|-
|493
|179.326.730
|498
|+
|Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş.
|Aydın
|-
|494
|178.452.980
|500
|472
|Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.
|Ege Bölgesi
|-
|496
|177.760.860
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