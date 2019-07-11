İstanbul Sanayi Odası (İSO),sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi. Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

İLK ÜÇ SANAYİ KURULUŞU

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

İSO İKİNCİ 500 VE TEMEL GÖSTERGELER

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkati çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak, borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkati çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.



2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi.

"İSO İKİNCİ 500'DE YER ALAN ŞİRKETLERİMİZ KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMAYI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yazılı olarak yaptığı değerlendirmede, “İSO 500’ün ardından açıkladığımız İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerimiz, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki kuruluşlarımızın performansını ortaya koyan bir araştırmadır. Dolayısıyla, ekonomik araştırmalar için bütünsel olarak saygın ve nitelikli bir kaynak olmasının yanında, bizim açımızdan bu yönüyle de çok değerlidir. Çünkü İSO İkinci 500 sayesinde ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının performansını her yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

İSO İkinci 500’ün sonuçlarına değinmeden önce şunu hatırlatmak isterim; 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük güçlü büyümenin ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6’nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

“İSO İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİNİN UZUN VADELİ BORÇLARI AZALDI, KISA VADELİ BORÇLARI İSE ARTTI"

Genel olarak İSO İkinci 500’ün sonuçlarına bakıldığında, İSO 500’e paralel sonuçlarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bahçıvan, “En önemli fark ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları, İSO İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlarının azaldığını, kısa vadeli borçlarının ise arttığını gösteriyor. Bunun iki nedeni var; birincisi borçlanma kaynaklarının önceki yıllara göre ciddi bir şekilde kısılması ve daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki şirketlerimizin borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır.

Dolayısıyla çalışmamızın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız yansımalarını açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Örneğin şirketlerimiz üretimden satışlarında yüzde 6,2’lik bir reel artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500 şirketlerimiz arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla hissedildiğini gösteriyor” dedi.

“FAALİYET KARLILIĞINDA GÜÇLÜ İYİLEŞME SAĞLANDI"

Bahçıvan, “İSO İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve olumlu sonuçlardan biri sanayicilerimizin ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında güçlü iyileşmeler sağlamalarıdır. Satış ve faaliyet giderlerini yönetmede daha başarılı olan firmalarımızın, 2018’de net satışlara oranla faaliyet karını 1,8 puan artışla yüzde 12,1’e yükseltmiş olmaları bunu göstermektedir.

Fakat ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci 500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz. İSO İkinci 500 2017’de faaliyet karının yüzde 42,8’ini finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52,6’ya yükselmiştir.

İSO İkinci 500’ün teknoloji ve AR-GE tarafındaki göstergeleri ise bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. AR-GE harcaması yapan kuruluş sayımızın 188’den 218’e doğru güçlü bir sıçrama yapmasını sevindirici bulsak da bu güçlü artışın AR-GE harcamaları büyüklüğüne yansımadığını görüyoruz. Kuşkusuz firmalarımızın mali açıdan zorlandıkları bir dönemde bu durum bir ölçüde doğal karşılanabilir. Yine de teknolojik dönüşüm ve inovasyonun KOBİ’ler açısından ertelenemez bir hedef olduğunu da her zaman dikkate almamız gerekiyor.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; sonuçlar, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize bu kıymetli çabaları ve değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

1 63 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul -1 413.697.419

3 43 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul -3 411.552.018

2 13 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta - 2 412.376.158 4 101 Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 4 410.367.083 5 - Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 5 409.383.535 7 - Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 7 404.915.710 8 - Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 8 404.592.636 9 12 Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. Adana - 9 403.834.022 10 + Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çaycuma - 10 403.264.246 11 70 Magnesit A.Ş. Eskişehir - 11 402.826.074 12 175 Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 12 401.119.502 13 62 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 13 400.291.122 14 176 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 14 399.819.352 15 - Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 15 399.385.311 16 - - Gaziantep - 16 - 17 18 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 17 395.412.416 19 50 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 19 393.832.198 20 178 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana - 20 393.372.551 21 - Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. Ankara - 21 393.364.350 25 54 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli - 25 389.083.419 26 272 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 26 388.825.779 28 205 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 28 388.475.166 29 84 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 29 387.990.705 30 333 DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 30 387.172.754 31 - Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak - 31 385.709.533 32 144 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 32 385.682.638 35 - Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir/Bursa - 35 384.859.803 36 - Demir Export A.Ş. Ankara - 36 383.320.226 38 - Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. Trabzon - 38 381.613.095 39 76 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi - 39 380.976.612 40 - Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 40 378.889.678 41 75 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu 1 - 378.376.190 42 - Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 41 376.399.085 43 + Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli - 42 376.383.096 44 71 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya - 43 376.354.839 45 130 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl - 44 376.082.107 46 159 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 45 375.338.090 47 92 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 46 374.807.153 50 120 Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 49 372.547.463 51 - Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. Gemlik - 50 372.102.076 52 238 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri - 51 372.008.640 54 146 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 53 371.337.812 55 - - Çerkezköy - 54 - 56 173 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 55 369.203.958 57 94 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 56 367.966.228 58 - Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya - 57 367.774.850 62 - BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 61 362.051.310 64 124 ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 63 361.884.227 65 45 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 64 360.833.973 66 68 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 65 359.438.961 70 44 Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman - 69 358.214.436 71 - - Kocaeli - 70 - 73 - Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 72 356.421.842 74 108 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 73 354.132.235 76 79 Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 75 353.253.517 79 - Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 78 350.867.602 82 91 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır - 81 349.763.788 83 + Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş. İskenderun - 82 349.425.040 84 182 Safa Tarım A.Ş. Konya - 83 348.190.758 85 131 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa - 84 347.925.989 87 46 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman - 86 347.257.570 88 177 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 87 346.632.939 91 115 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli - 90 343.911.594 92 325 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli - 91 340.968.320 93 - - Adana - 92 - 95 87 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 94 339.450.116 99 215 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 98 338.624.256 100 153 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir - 99 338.265.772 104 193 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 103 336.589.129 105 - Batıbeton Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 104 335.277.705 107 49 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 106 334.583.504 108 77 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 107 334.149.349 109 + GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. Eskişehir - 108 332.841.428 112 95 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 111 331.646.937 113 267 Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 112 330.562.516 114 102 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 113 330.460.476 116 179 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 115 327.820.155 120 - Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tokat - 119 324.532.610 123 - Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli - 122 322.860.931 124 154 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa - 123 322.806.524 126 117 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ordu - 125 322.642.814 127 116 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa - 126 322.599.580 129 167 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 128 320.490.181 130 158 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Çanakkale - 129 319.895.400 131 35 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Akhisar - 130 318.627.358 133 122 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş - 132 318.239.260 134 319 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 133 318.034.317 135 133 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara - 134 317.673.904 136 59 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak - 135 316.561.766 139 160 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 138 316.053.811 140 247 Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Bursa - 139 315.925.324 142 489 Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. Salihli - 141 315.397.642 145 201 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 144 314.935.933 146 197 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük - 145 313.427.572 147 258 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye - 146 312.883.804 148 318 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 147 310.826.876 149 216 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli - 148 310.711.693 150 - Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce - 149 310.265.315 151 88 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya - 150 309.404.354 153 72 Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman - 152 308.607.168 154 236 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. Kocaeli - 153 308.410.681 155 121 Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 154 307.472.728 156 321 Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. Bursa - 155 307.154.239 157 219 Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 156 306.246.173 160 + Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş. Konya - 159 305.003.452 161 164 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş - 160 304.670.325 162 85 Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Karabük - 161 304.234.171 164 237 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ - 163 303.764.541 165 + Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 164 303.633.641 167 - - Kocaeli - 166 - 168 113 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba - 167 300.151.998 170 311 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. Kayseri - 169 299.463.355 171 357 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 170 298.934.800 174 224 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 173 298.050.806 175 174 Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 174 298.016.477 176 200 Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 175 297.667.461 177 123 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Adana - 176 297.653.470 178 211 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Giresun - 177 297.184.174 179 204 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 178 296.889.432 180 285 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. Denizli - 179 296.301.904 181 188 Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 180 294.887.419 182 142 Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 181 294.356.825 183 139 Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Trabzon - 182 294.239.249 184 202 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 183 293.805.557 185 119 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ünye - 184 293.381.712 186 + Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın - 185 292.837.549 187 390 Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 186 292.332.446 188 259 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi - 187 292.156.569 189 138 Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 188 289.725.605 191 189 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 190 289.179.322 193 53 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 192 287.624.469 194 194 Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 193 287.607.181 196 329 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 195 286.982.557 197 152 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 196 286.874.564 198 190 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İnegöl - 197 286.825.049 200 304 Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi - 198 286.298.320 201 377 Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş. Aydın - 199 286.175.476 203 + Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 201 283.465.367 204 + Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 202 282.468.563 206 - - Ankara - 204 - 207 263 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 205 280.623.969 208 233 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 206 280.531.478 210 198 Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 208 280.095.008 211 282 Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 209 280.028.535 213 - Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 211 279.407.921 214 112 Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünye - 212 278.651.434 215 428 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Kocaeli - 213 278.529.486 216 156 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 214 278.389.400 217 322 Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 215 278.383.846 218 382 K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Ege Bölgesi - 216 278.289.200 219 151 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Konya - 217 278.081.830 220 166 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 218 277.949.932 221 186 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 219 277.554.856 222 64 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana - 220 276.617.597 224 244 Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Mersin - 222 275.433.469 225 184 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar - 223 275.292.672 226 165 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya - 224 275.075.278 228 232 Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 226 274.620.907 229 297 RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya - 227 274.550.497 230 214 Ege Gübre Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 228 274.286.041 231 248 VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. Kütahya - 229 273.435.733 234 281 Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye - 232 271.666.869 235 256 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. Çorlu - 233 271.665.989 237 257 Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 235 270.306.600 238 36 Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 236 270.140.460 240 - Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 238 269.048.375 241 342 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 239 268.909.945 242 221 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 240 268.812.565 244 340 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş - 242 268.186.134 246 360 Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 244 267.994.549 247 - - Kocaeli - 245 - 248 + Beşiktaş Tersane A.Ş. Yalova - 246 266.178.112 249 191 Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Denizli - 247 265.894.598 251 397 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 249 265.331.563 252 52 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya - 250 265.323.073 253 218 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 251 264.728.656 255 213 Fil Filtre A.Ş. İskenderun - 253 263.778.152 256 240 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 254 263.536.149 257 - - Ege Bölgesi - 255 - 258 293 Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Çerkezköy - 256 262.660.717 259 212 Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 257 261.296.065 263 283 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 261 258.941.468 264 286 Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 262 258.686.508 265 - - Gaziantep - 263 - 266 269 İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 264 258.295.315 267 - - Kahramanmaraş - 265 - 269 1 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana - 267 257.743.073 272 161 Eti Gümüş A.Ş. Kütahya - 270 256.770.367 273 246 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya - 271 256.565.636 274 228 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale - 272 256.478.901 275 + Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 273 256.092.467 276 334 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz. - 274 255.898.302 278 432 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 276 254.584.256 279 217 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa - 277 254.562.359 280 135 Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Adana - 278 254.381.463 282 313 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu - 280 253.388.981 283 347 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 281 252.679.061 285 235 Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. Çerkezköy - 283 252.133.474 287 90 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa - 285 251.326.326 288 327 Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 286 251.277.709 289 335 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 287 251.154.217 290 245 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Adana - 288 250.926.816 291 - - Kahramanmaraş - 289 - 292 366 Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 290 250.289.900 293 386 Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 291 249.741.198 294 376 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu - 292 249.614.971 296 373 VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 294 248.723.932 297 312 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa - 295 246.908.476 298 - - Ege Bölgesi - 296 - 299 316 Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kütahya - 297 246.191.417 302 - Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara - 300 245.005.550 303 374 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 301 244.996.511 304 411 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 302 244.936.461 305 339 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 303 244.607.859 306 + Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 304 244.600.272 308 398 Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 306 244.003.174 312 354 Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 310 242.873.468 313 392 Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş. Balıkesir - 311 242.086.420 314 + Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 312 242.076.678 316 223 Valf Sanayii A.Ş. Manisa - 314 241.837.768 317 351 Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 315 241.547.461 318 384 E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu - 316 241.310.941 319 479 Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. Giresun - 317 241.250.967 320 265 Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar - 318 241.049.423 322 288 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu - 320 240.611.993 324 436 De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 322 239.516.475 325 275 Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çorlu - 323 239.395.419 326 181 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Kamu 3 - 238.796.326 327 + Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 324 237.962.844 329 421 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 326 236.700.024 330 478 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 327 236.663.025 331 + Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 328 236.608.945 336 + Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 333 234.518.854 338 365 Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Uşak - 335 233.672.476 339 209 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 336 233.260.787 340 290 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 337 233.102.786 342 475 Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya - 339 232.888.955 344 169 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 341 231.448.156 346 226 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 343 230.915.234 347 471 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 344 230.748.491 349 454 İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş - 346 230.266.848 350 + Lezita Balık A.Ş. Ege Bölgesi - 347 230.253.604 351 341 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 348 229.859.738 353 - - Bursa - 350 - 355 343 Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Malatya - 352 228.006.715 356 271 Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Ankara - 353 227.990.042 357 348 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi - 354 227.608.833 358 399 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Kocaeli - 355 227.378.370 359 356 Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 356 227.308.436 360 407 Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 357 226.958.506 363 460 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli - 360 226.627.249 364 + Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. Kayseri - 361 226.541.129 368 465 Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. Kocaeli - 365 224.451.196 369 + Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 366 224.093.245 370 415 ASD Laminat A.Ş. Düzce - 367 223.699.665 371 287 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 368 223.548.164 372 168 A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 369 223.536.350 373 280 M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 370 223.419.972 374 364 Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 371 222.595.940 375 337 Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 372 220.511.546 377 315 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 374 220.046.382 378 400 Reçber Kablo A.Ş. Çorlu - 375 219.688.460 379 206 Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. Kocaeli - 376 218.592.337 383 447 Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 379 217.486.181 384 419 Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Konya - 380 217.478.908 385 362 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 381 217.349.540 386 + Hatboru San. ve Tic. A.Ş. Antakya - 382 217.239.919 387 383 Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. Düzce - 383 217.183.101 390 266 Kilim Mobilya A.Ş. Kayseri - 386 216.072.156 392 262 Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun - 388 215.423.709 393 + Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 389 215.155.934 394 358 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Denizli - 390 215.051.836 395 495 Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 391 214.069.675 396 + Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ankara - 392 213.848.580 397 433 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 393 213.729.507 398 393 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 394 213.464.121 400 + Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 396 213.004.168 401 401 Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 397 212.740.996 402 497 Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş. Eskişehir - 398 212.685.179 403 450 Çilek Mobilya A.Ş. İnegöl - 399 212.596.297 404 + Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 400 212.543.320 405 483 Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 401 211.824.310 406 310 Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye - 402 211.461.012 408 381 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 404 211.122.191 412 270 Uludağ İçecek T.A.Ş. Bursa - 408 210.051.302 413 + Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. İskenderun - 409 209.044.609 415 303 Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 411 208.402.396 416 323 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 412 208.397.556 417 375 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy - 413 208.146.432 418 423 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Kocaeli - 414 208.064.313 419 429 Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 415 207.819.475 420 387 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. Kocaeli - 416 207.010.563 421 + Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Çanakkale - 417 205.755.961 422 + Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova - 418 205.377.627 424 + Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 420 204.967.682 426 444 Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 422 204.655.897 430 476 Bant Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 426 203.687.243 431 255 Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mardin - 427 203.683.229 432 143 Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme - 428 203.628.805 433 + Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 429 203.445.175 434 + Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 430 203.184.920 435 439 Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. Manisa - 431 202.707.166 436 254 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 432 202.428.574 437 451 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana - 433 202.195.380 438 431 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 434 202.128.985 440 396 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 436 200.020.803 441 414 TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Düzce - 437 200.000.698 442 416 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Kocaeli - 438 199.755.882 445 192 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara - 441 199.368.007 446 + Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Kocaeli - 442 199.309.828 447 467 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi - 443 199.007.590 448 494 Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 444 198.634.970 449 455 Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 445 197.864.038 450 + Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 446 197.805.054 451 449 Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 447 197.738.440 452 499 Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. Konya - 448 197.417.770 453 99 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 449 196.886.585 454 242 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya - 450 196.879.859 455 301 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 451 196.734.601 456 440 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 452 196.023.200 457 459 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 453 195.459.037 461 496 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 457 194.476.016 463 448 Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 459 193.291.003 465 363 Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri - 461 192.540.051 468 + Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. Ankara - 464 191.533.075 469 298 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 465 191.095.670 470 500 Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Gaziantep - 466 191.064.672 471 370 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 467 191.001.954 474 441 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana - 470 189.370.891 475 20 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya - 471 188.788.359 477 + Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 473 188.417.774 478 + Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 474 188.007.076 480 + İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 476 187.464.066 482 405 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 478 187.166.570 484 422 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Bursa - 480 185.318.029 485 372 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. Kocaeli - 481 184.973.098 486 + Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 482 184.634.217 490 + Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş. Çerkezköy - 486 182.186.030 491 427 Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 487 180.431.199 492 + 2M Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 488 180.392.862 493 + Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 489 180.358.533 494 + Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş. Ankara - 490 179.908.125 495 + Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 491 179.875.490 497 491 Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 493 179.326.730 498 + Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş. Aydın - 494 178.452.980 500 472 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 496 177.760.860