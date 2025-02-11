Kadın temsilinin kısıtlı olduğu bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını hedefleyen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde üçüncü faz başladı. 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü’nde İstanbul’da düzenlenen 3. Faz Sözleşmesi İmza Töreni’ne T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentörler, paydaş şirketlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, ülke genelindeki üniversitelerde mühendislik eğitimi alan kız öğrencileri burs, mentorluk, eğitim, staj ve kariyer programlarıyla desteklerken, lise öğrencilerine ise farkındalık çalışmaları ve kadın-erkek fırsat eşitliğine odaklanan Eşitlik Mührü Programı ile ulaşıyor. Kapsayıcı bir sosyal fayda modeli oluşturan program böylece mühendislikte fırsat eşitliği sağlanması ve kadın mühendislerin istihdam oranlarının artırılması yönünde etki alanını her geçen gün genişletiyor. Ekonomik olarak dezavantajlı başarılı öğrencileri destekleyen program ile bugüne kadar 1.546 öğrenciye öğrenim bursu sağlanırken, TMK mezunu 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkânı, 135 öğrenciye de staj desteği sunuldu. Programın üçüncü fazının devreye alınmasıyla projenin sürdürülebilirliği ve etki alanının genişletilmesi adına yeni iş birliklerinin ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Göktaş: Genç kızların güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törende yaptığı konuşmada, “Bugün, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde genç kızlarımızı bilim ve teknoloji alanında desteklediğimiz Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni daha ileriye taşıyacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan’da da hayata geçirilen bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor ve bizleri oldukça gururlandırıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75’inin STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak ise önemli bir sorumluluktur. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızların bu meslek dallarında güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz. Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Her biri, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü roller üstlenerek yarının parlak liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olacaklar, dünyaya yön verecekler. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitimi için yapılan her yatırımı hem onların hem de ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, bu konuda büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz bir çalışmadır” ifadelerini kullandı.