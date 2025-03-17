"Türkler neden Almanya'yı tercih etmiyor?"

Almanya'da yetişen Türk futbolcuların milli takım tercihleri yeni bir tartışmaya yol açtı.

Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın fotoğrafıyla manşetten verilen haberde Türk asıllı profesyonel futbolcuların milli takım seçimleri analiz edildi.

Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay veya Suat Serdar gibi oyuncuların Alman Milli Takımı'nı seçtiği ve Mesut Özil’in 100'e yakın maçta Almanya forması giyerek efsaneleştiğinin vurgulandığı haberde, "Türk kökenli oyunculardaki eğilimin zamanla biraz değişti" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’NİN İKNA ÇABALARI ETKİLİ OLUYOR

Milli takım ve genel olarak Türk futbolunun gelişmesi amacıyla Türk futbol yöneticilerinin ülkelerine Türk kökenli oyuncu kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten gazete, buna örnek olarak Salih Özcan’ın Almanya ile U21 takımında Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen, ailesiyle yaptığı uzun görüşmelerin ardından Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etmesini gösterdi.

Ayrıca haberde Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin veya Altıntop kardeşlerin de Almanya doğumlu olup Türkiye Milli Takımı'nda forma giydiği vurgulandı.

Son yıllarda Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli oyuncuların geçmişe kıyasla kendilerini Türk kökenlerine daha bağlı hissettikleri vurgulandı. Yeni nesilin Türk milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerini tercih ettikleri ifade edildi. Bayern Münih alt yapısından yetişen Kenan Yıldız'ın yanı sıra Can Uzun'un da Nürnberg alt yapısından yetişip Türkiye'yi seçtikleri hatırlatıldı.

2014 yılında FIFA’nın Milli Takım sıralamasında Almanya birinci sırada yer alırken Türkiye 32’nci sıradaydı. 2025'te ise Almanya 10’uncu sıraya gerilerken Türkiye ise 28’inci sıraya yükseldi. Almanya 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2010 Dünya Kupası'nda bronz madalya, 2014’de yine Dünya Kupası'nı kazandı.