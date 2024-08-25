Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor

Muş'un Malazgirt ilçesi ve çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Malazgirt Meydan Savaş Alanı'nın Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 12 üniversiteden 40’a yakın akademisyenin katılımıyla 2020'de başlatılan bu proje, bölgenin tarihi önemini yeniden keşfetmeyi amaçlıyor.

2024 yılı kazı çalışmalarında, Afşin Mezarlık Alanı, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli Köyü gibi stratejik noktalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Özellikle, Malazgirt Meydan Savaşı ile çağdaş olarak tarihlendirilen mezarlar ve çatışma izleri taşıyan buluntular, tarihin karanlık sayfalarını aydınlatıyor.

REKLAM

AFŞİN MEZRLIĞI: 11. YÜZYIL İZLERİ Afşin Mezarlık Alanı’nda yapılan kazılarda, 11'inci yüzyıla tarihlendirilen ve Malazgirt Meydan Savaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen mezarlar ortaya çıkarıldı. 2024 itibarıyla toplamda 51 mezar gün yüzüne çıkarılırken, bu mezarların bazılarında anıtsal yapılar içinde yer alan 7 bireye ait kalıntılar bulundu. Malazgirt ilçe merkezinde yer alan ve bölgenin en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda 2024'te başlatılan kazılar, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgularla sonuçlandı. İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkat çeken mezarlarda yapılan çalışmalar sırasında, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ele geçirildi. Buluntular, bu alanın Malazgirt Meydan Savaşı sırasında bir çatışma noktası olduğunu kanıtlar nitelikte.

GÜNBELİ KAZILARI Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli Köyü’nde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Meydan Savaşı'nın izlerini ortaya koydu. 2023'te Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen IV. Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında da aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli Köyü’nün de savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösteriyor.