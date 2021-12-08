Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın geldiği son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan Turkovac'ın ön verilerinin çok olumlu olduğunu belirterek, "Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta. Ama verilerden elde edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının olması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirildi. Belki o süreç içerisinde de bu veriler daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

'İLAVE HATIRLATMA DOZU SÖZ KONUSU'

Prof. Dr. Kara, yeni varyant 'Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, "Kurallara uyarsak 'Omicron'un önüne geçmiş oluruz, hem de diğer virüslerin yayılımını azaltmış oluruz. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay kadar sürüyor. 6'ncı aydan sonra hatırlatma dozları geliyor. 3'üncü ve 4'üncü dozdan sonra hatırlatma dozları geliyor inaktif aşılar için. Bunu yaptıktan sonra ki verilere ve ön verilere baktığımızda da 6 ay ile 9 ay kadar korunduğunu görüyoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu. Bu sağlık çalışanlarında olduğu gibi vatandaşlarımızda da süreler geldiğinde ve veriler ortaya çıktıkça uygulanacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı olmayanlara para cezası uygulanmasını doğru bulmadığını da belirterek, "Kişisel olarak düşüncem bu yönde. Ama aşının yaygınlığını artırmak için hep beraber kesinlikle çalışmamız gerekiyor. Çünkü bugün pandemide geldiğimiz noktada aşı bizim için tek ve en etkili koruyucu. Maske ve mesafe kurallarına çok sıkı sıkıya uymamız gerektiğinin altını çizelim, özellikle mevsim kışa döndüğü için daha fazla kapalı alanlara girdiğimiz bu dönemlerde" dedi.

"BAKAN KOCA TARİH VERMİŞTİ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz" dedi.