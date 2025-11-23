Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TÜRSAB başkanlığına Firuz Bağlıkaya seçildi

        TÜRSAB başkanlığına Firuz Bağlıkaya seçildi

        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:20 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRSAB başkanlığına Firuz Bağlıkaya seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'NDEN yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen TÜRSAB 26. Olağan Genel Kurulu, yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimiyle sona erdi.

        Firuz Bağlıkaya, Aylin Özsavaş, Muhammet Akkaya ve Eyüp Kartal olmak üzere dört adayın oylandığı seçimlere, 4 bin 428 seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, genel kurulda, Bağlıkaya'nın listesi 4 bin 331 geçerli oyun 3 bin 53'ünü alarak seçimi kazandı. Böylece, TÜRSAB'ın mevcut Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeniden 3 yıllığına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş oldu.

        Diğer başkan adaylarından Aylin Özsavaş'ın listesi 1184, Muhammet Akkaya 38 ve Eyüp Kartal 19 oy alırken, oyların 97'si geçersiz sayıldı.

        REKLAM

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, TÜRSAB'ın 26. döneminde Yönetim Kurulu Asil listesinde, Firuz Bağlıkaya, Davut Günaydın, Hasan Eker, Mert Vardar, Tülay Salihoğlu, Cevat Engin Şahin, Gürkan Özcan, Mehmet Akyıl ve Abdulhamit Kuk yer aldı.

        Yönetim Kurulu Yedek listesi ise Öner Uygun, Kıvanç Meriç, Özgür Ildır Öksüz, Şebnem Ergüder, Kerem Serkan Çoban, Özgür Ersoy, Yeşim Yeşiltaç, Erhan Falay ve İbrahim Değermenci'den oluştu.

        Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Hakan Bayındır, Ayşegül Özkeleş ve Yüksel Türemez seçilirken, yedek listede Büşra Celep, Cüneyt Özpamuk ve Yonca Demetoğlu yer aldı.

        Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine İbrahim Tanrıverdi, Seçkin Karakaya ve Mustafa Gülmez, yedek üyeliklere ise Mehtap Aram, Ali Tanrıverdi ve Gonca Y. Orhan seçildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni bir dönemin eşiğinde olunan bugünde her zamankinden daha fazla güçlü olduklarını belirtti.

        Bağlıkaya, "Genel kurul, üyelerimize hesap verdiğimiz bir imtihandır. Hiç kimsenin değil, sizin bize verdiğiniz not esastır. Gözüne girmek için çabaladığımız ve çabalayacağımız yegane insanlar sizlersiniz. Beni bu göreve tekrar layık gördüğünüz için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kendilerine verilen emanetin hakkını vermenin en büyük sorumlulukları olacağını aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

        "Benden önce başkanlık sorumluluğunu üstlenmiş tüm meslek büyüklerimi de huzurlarınızda minnetle anıyorum. Her şey sizlerin önünde, huzurlarınızda oldu. Seçim sonrasına seçim sürecinde yaşananları taşımamak esastır ve Birliğimizin de bir teamülüdür. Seçim rekabetinin getirdiği kırgınlıkları aşıp, bunu bir birlikteliğe çevirmek önceliğimiz olacaktır. Herkes kendisine yakışanı yaptı ve biz de bize yakışanı yapacağız.TÜRSAB'ımız, Birliğimiz var olsun, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Hakka ve TÜRSAB'a hizmet uğrunda hepimizin yolu açık olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı