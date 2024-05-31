TÜRSAK'tan çocuklara özel festival

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten itibaren çocuklara yönelik bir etkinlik düzenliyor. Başkanlığını yapımcı Cemal Okan'ın yaptığı TÜRSAK'ın organize ettiği Çocuk Filmleri Festivali'nde çocuklara film izleme olanağı ve eğitici etkinlikler sunuluyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştiren ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Çocuk Filmleri Festivali'nin etkinliklerinde çocuklar, yazım - yapım aşamasından izleme kültürüne kadar geniş bir yelpazede sinemayla buluştu / buluşuyor.

REKLAM Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan Çocuk Filmleri Festivali, çocukların dünyayı tanımalarını, kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

Oyuncu ve Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik (Uberkuloz) ve ünlü oyuncu Özge Gürel de festivalin ilk gününde Şanlıurfa'da çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler, çocuklara, sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine bilgiler aktardı.

Çocuklar, festivalin ilk gününde 'Cesur Balina Katak' ile çocuklar keyifli anlar geçirdi. Çizgi Kukla Tiyatrosu ekibi tarafından ise blacklight tekniğiyle 'Yaramaz Kediler' oyunu minikleri keyif dolu bir yolculuğa çıkardı. Oyun, bölgede faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinin engelli öğrencilerine özel olarak düzenlendi.

TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, vakfı olarak çocukları sinemayla buluşturmanın öncelikli amaçları olduğunu belirterek bu konuda çalışmaların süreceğini dile getirdi. Okan, Şanlıurfa'da çocukların ve ailelerinin Çocuk Filmleri Festivali'ne gösterdikleri ilginin festivalin düzenlenme amacının ne ölçüde isabetli olduğunu gösterdiğini ve kendilerine şevk verdiğini söyledi.