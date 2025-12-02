TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer: Kalifiye profesyonelleri yetiştirmek adına çok değerli bir adım

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ile Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye gastronomi sektörüne nitelikli profesyoneller ve girişimciler kazandırmak, onların sektörde devamlılığını teşvik edecek sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek ve sektörün itibarını güçlendirmek amacıyla bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Özyeğin Üniversitesi akademik kadrosunun katkılarıyla hazırlanan iş birliği kapsamında, sektör sorunlarının çözümüne ve sektörün gelişimine yönelik akademik araştırma, proje, eğitim, ulusal ve uluslararası çalıştay, konferans, toplantı gibi akademik çalışmaların yanı sıra işyerinde yönetici geliştirme eğitim programları ve kariyer planlama stajlarının oluşturulması ve yürütülmesi hedefleniyor.

"BU İŞ BİRLİĞİ AKADEMİ İLE SEKTÖR ARASINDA KURULAN BİR KÖPRÜ NİTELİĞİNDE"

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin ders programında bulunan “Uygulamalı Yönetsel Gelişim” seçmeli dersi uygulamalarının TURYİD üye işletmelerinde uygulanmasına öncelik verilecek. Ders kapsamındaki faaliyetlerin detaylı iş planlarına dönüştürülmesi ve ilgili komisyonlar tarafından yürütülmesi için taraflar koordineli şekilde çalışacak.

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer; “Türkiye gastronomi sektörünün sürdürülebilir büyümesi için nitelikli insan kaynağı en kritik alan. Bu iş birliği, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye profesyonelleri yetiştirmek adına çok değerli bir adım. Akademik kariyer dönemi içinde Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) onaylı şekilde ders kredisi olarak kabul edilecek bu iş birliği; akademi ile sektör arasında kurulan bir köprü niteliğinde. Gastronomi ekosisteminin geleceğini güçlendirecek bu iş birliği için Özyeğin Üniversitesi’ne teşekkür ederiz” dedi "SEKTÖRE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ VE KATMA DEĞER YARATMASINI HEDEFLİYORUZ" Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, “Gastronomi ve otel yöneticiliği, yarattığı istihdam, yerel kalkınmayı desteklemesi, kültürel etkileşime katkısı ve ekonomik çarpan olma gücüyle ülkelerin hareketliliğini artıran en önemli sektörler arasında. Dolayısıyla gastronomi ve otel yöneticiliği sektörüne yapılan yatırımlar geleceğimizi şekillendiren önemli bir güce sahip. Biz de Türkiye’nin girişimci ve araştırmacı üniversitesi olarak bu alandaki girişimci bakış açımızı her zaman canlı tutuyoruz. Bu sebeple Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak TURYİD ile yaptığımız iş birliğinin sektör için öncü olmasını, sektöre örnek teşkil etmesini ve katma değer yaratmasını hedefliyoruz. Fakülte misyonumuzun temel taşı olan nitelikli, sorun çözme odaklı, sektörel bilgi ve becerilerle donanmış profesyonelleri ve geleceğin liderlerini yetiştirecek bu iş birliğiyle akademi ve iş dünyası arasında köprü görevini üstlenmekten mutluluk duyuyoruz ” dedi.