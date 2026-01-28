Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TUS 1. dönem başvuruları başladı! TUS başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar, TUS sınavı ne zaman?

        TUS 1. dönem başvuruları başladı! TUS başvurusu nasıl yapılır?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları 28 Ocak Çarşamba günü başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek. Sınava girecek olan tıp fakültesi mezunları, sınav ücretlerini nasıl yatıracaklarını araştırıyor. Peki, TUS 1. Dönem başvuruları nereden yapılır, sınav tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:03
        2026 yılının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) 1. Dönem başvuruları bugün itibarıyla başladı. Tıp fakültesi mezunları, TUS sınavı ile uzmanlık yapacakları dalı tercih etme hakkına sahip olacak. ÖSYM, TUS 1. Dönem başvurularına ilişkin başvuru kılavuzunu yayınladı. Bu kapsamda “TUS başvuruları nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem başvuruları 28 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvuru süreci 5 Şubat Perşembe günü sona erecek.

        ÖSYM, TUS 1. Dönem başvurularına ilişkin başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar başvurularını, başvuru kılavuzunu dikkate alarak yapacak.

        ÖSYM TUS 1. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TUS 1. Dönem başvurularını yapmak isteyen adaylar, 5 Şubat 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        ÖSYM TUS 1. DÖNEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM Başkanlığınca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.

        TUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ücreti, 2 bin 500 TL olarak açıklandı.

        TUS SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?

        Adaylar, TUS 1. dönem sınav ücretini odeme.osym.gov.tr web sitesinden ya da ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yatırabilecek.

        ÖSYM TUS 1. DÖNEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
