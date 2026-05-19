TUS Tercih Sonuçları 2026: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercih sonuçları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 7–14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercih süreci, adayların yoğun takibiyle tamamlandı. ÖSYM tarafından 7–14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Adaylar, uzmanlık eğitimine yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki dönemlerde ise 29 Eylül–6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları 10 Ekim’de ilan edilmişti.
Bu takvim dikkate alındığında, 2026 TUS 1. Dönem tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde erişime açılmasının beklendiği ifade ediliyor.
TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin ÖSYM Sonuç Sistemi adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.