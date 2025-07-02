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        Haberler Bilgi Gündem TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı: 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları için beklenen gün geldi çattı. ÖSYM sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak ve sınav ücretinin ödenmesiyle beraber işlem tamamlanmış olacak. Peki, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 08:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:29
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        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre başvurular, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti ÖSYM kılavuzu ile belli olacak. Sınav parasının yatırılacağı bankalar da kılavuzda yer alacak. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.

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        2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

        Takvime göre, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları 2 Temmuz’da başlayacak ve 9 Temmuz’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 16 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuru kılavuzu 2 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Sınav ücreti de ÖSYM kılavuzunda yer alacak.

        Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

        ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.

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