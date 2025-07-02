Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre başvurular, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti ÖSYM kılavuzu ile belli olacak. Sınav parasının yatırılacağı bankalar da kılavuzda yer alacak. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.