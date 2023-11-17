TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sorgulama ekranı
2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 17 Kasım Cuma günü saat 10:00 itibarıyla TUS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden gerçekleştirebilirler. İşte 2023 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı linki...
TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı, ÖSYM'nin son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başlandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruda "01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
TUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak ÖSYM tarafından yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."
2023 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
TUS SINAVI HAKKINDA
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.
TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı.