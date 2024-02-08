TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu
TÜSİAD Genel Kurul toplantısında Orhan Turan yeniden seçildi. 8 yıl boyunca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan Onursal Başkan olurken yerini Ömer Aras'a bıraktı
TÜSİAD Genel Kurul toplantısı 8 Şubat 2024 Perşembe günü (bugün) İstanbul'da gerçekleştirildi.
Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.
Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan Turan'ı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine Serpil Veral, B. Can Yücaoğlu ve Ozan Diren'i getirdi.
TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na Ömer Aras seçildi.
2015 – 2023 döneminde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Kendisine teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.
2024-2025 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek İstişare Konseyi Divanı, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri isim listesi şöyle oluştu:
Yönetim Kurulu
ASİL
Orhan Turan (Başkan)
Serpil Veral (Başkan Yardımcısı)
B. Can Yücaoğlu (Başkan Yardımcısı)
Ozan Diren (Başkan Yardımcısı)
Cevdet Alemdar
İzel Levi Coşkun
Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Perihan İnci
Ömer Mert
Çağatay Özdoğru
İzzet Özilhan
Yılmaz Yılmaz
YEDEK
Meltem Akol
Yakup Benli
Emre Eczacıbaşı
Aydın Buğra İlter
Azmi Gümüşlüoğlu
Aslı Güreşcier
Levent Kömür
Merve Tolan
Durmuş Topçu
Feyyaz Ünal
Aysu Yavuz
Zeynep Köksal Yaykıran
YİK Başkanlık Divanı
Ömer Aras (Başkan)
Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)
N.Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)
Zekeriya Yıldırım (Başkan Yardımcısı)
Tayfun Bayazıt (Sekreter)
Agah Uğur (Sekreter)
TÜSİAD Denetleme Kurulu
ASİL
Ali Avcı
Ayşe Bilgen
Mehmet Salih Özen
YEDEK
Sinan Güreli
Başak Öğütken
İrem Atay Şimşek