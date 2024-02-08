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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu

        TÜSİAD Genel Kurul toplantısında Orhan Turan yeniden seçildi. 8 yıl boyunca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan Onursal Başkan olurken yerini Ömer Aras'a bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:11
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        TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras oldu
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        TÜSİAD Genel Kurul toplantısı 8 Şubat 2024 Perşembe günü (bugün) İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

        Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan Turan'ı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine Serpil Veral, B. Can Yücaoğlu ve Ozan Diren'i getirdi.

        TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na Ömer Aras seçildi.

        2015 – 2023 döneminde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Kendisine teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

        2024-2025 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek İstişare Konseyi Divanı, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri isim listesi şöyle oluştu:

        Yönetim Kurulu

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        ASİL

        Orhan Turan (Başkan)

        Serpil Veral (Başkan Yardımcısı)

        B. Can Yücaoğlu (Başkan Yardımcısı)

        Ozan Diren (Başkan Yardımcısı)

        Cevdet Alemdar

        İzel Levi Coşkun

        Fatih Kemal Ebiçlioğlu

        Perihan İnci

        Ömer Mert

        Çağatay Özdoğru

        İzzet Özilhan

        Yılmaz Yılmaz

        YEDEK

        Meltem Akol

        Yakup Benli

        Emre Eczacıbaşı

        Aydın Buğra İlter

        Azmi Gümüşlüoğlu

        Aslı Güreşcier

        Levent Kömür

        Merve Tolan

        Durmuş Topçu

        Feyyaz Ünal

        Aysu Yavuz

        Zeynep Köksal Yaykıran

        YİK Başkanlık Divanı

        Ömer Aras (Başkan)

        Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

        Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

        N.Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

        Zekeriya Yıldırım (Başkan Yardımcısı)

        Tayfun Bayazıt (Sekreter)

        Agah Uğur (Sekreter)

        TÜSİAD Denetleme Kurulu

        ASİL

        Ali Avcı

        Ayşe Bilgen

        Mehmet Salih Özen

        YEDEK

        Sinan Güreli

        Başak Öğütken

        İrem Atay Şimşek

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