Kız kardeşini öldürmekten hüküm giymiş sabıkalı Orhan Munis (39), cezaevine girdi. Kamuoyunda Rahşan affı olarak bilinen 4616 sayılı yasadan yararlanarak tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra, eşini kaybettiği için 4 yaşındaki kızıyla yaşayan TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz ile dolmuşta tesadüfen tanıştı. Orhan Munis ve Hatice Kaçmaz arkadaşlık yapmaya başladı.

CİNAYETTEN YATTIĞINI ÖĞRENİNCE UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Munis, tanıştıktan 15 gün sonra Hatice Kaçmaz’a evlenme teklif etti. Hatice Kaçmaz da bu durumu arkadaşına söyleyince, arkadaşı internetten araştırma yaptı. Orhan Munis’in kız kardeşini öldürdüğü için cezaevine girip çıkan biri olduğu bilgisini Hatice Korkmaz’a verdi. Hatice Korkmaz, bunu öğrendikten sonra Orhan Munis’den uzaklaşmaya başladı. Ailesi, kızkardeşini öldürdüğü için sabıkalı olan biriyle evlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Hatice Kaçmaz, kendisini ısrarla arayan ve evlenmek isteyen Orhan Munis’den kurtulamadı.

BIÇAĞI, AYAKKABI BAĞCIĞIYLA AYAĞINA BAĞLADI, "İŞİM VAR" DEDİ

Orhan Munis, Hatice Kaçmaz’ı ile son kez buluşmak için parka çağırdı. Parka giderken yanında büyük bir bıçak da vardı. Bindiği taksi şoförü bıçağı görünce ne yapacağını sordu. Orhan Munis, “İşim var” diyerek ayakkabısının bağcığını çözüp bıçağı ayağına bağladı. Daha sonra Hatice Kaçmaz ile parkta buluştu. Ayrılmak isteyen Hatice Kaçmaz’ı parkta 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 4 yaşında kızı olan Hatice Munis’i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren ve öldürdükten sonra gidip karakola teslim olan Orhan Munis Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

MAHKEME SANIĞA MÜEBBET HAPİS VERDİ

Mahkeme, kız kardeşini öldürmekten sabıkalı Ohan Munis’i, “aşırı sevgiden kaynaklı” cinayet işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararındaki şu ifadeler ise kamuoyunda tepkiye neden oldu: "Maktüle ve sanık herkesin bulunabileceği bir zamanda buluşmuşlar, tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere aralarında tartışma olmamış, en azından tartışma olsa dahi bunu gören tanık bulunmamış, maktüle ile ayrılmayı hiç aklından geçirmeyen, tersine maktüle ile bir an evvel evlenmeyi arzulayan sanık, maktülenin evlenme isteğini bir türlü kabul etmemesi, ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklaması sonucu içindeki tutku derecesinde aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle yanına bıçak alarak maktüle ile her zaman buluştukları parka gitmiş ve o hiddetin sonucu olarak maktüleye bıçak darbelerini vurmuştur. Duygusal çöküntü ve hiddetin maktüledeki bıçak sayısı ile ortaya çıktığı, hiddetin sanığın soğukkanlı düşünme ve hareket etmesini engellediği, dolayısı ile olayda tasarlamadan söz etmenin mümkün bulunmadığı, sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu hukuki ve vicdani kanaatine varılmakla sanığın müsnet suçtan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verildi.

YARGITAY 1. CEZA DAİRE KARARI ONADI

Kızlarını kaybeden ve torunları hem annesiz hem de babasız kalan aile hukuk savaşını sürdürdü. 4 yıllık yargılama sonucunda Yargıtay’ın verdiği kararın yanlış olduğunu iddia eden ve sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan mahkum olması gerektiğini iddia eden ailenin başvurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edildi. Başsavcılık, dosyanın bozulmasını ve sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Başsavcılık, kanun yararına bozma talepli yazısında şu noktalara dikkat çekti:

BAŞSAVCILIK: CEBİNDE 7 LİRA OLAN ADAM, ADAKLIK KURBAN ALAMAZ

"Sanık, suçta kullandığı bıçağı adak kurbanı kesimi nedeniyle temin ettiğini söylemiş, ancak üzerinden çıkan para sadece 7 liradır. Sanığın üzerinden kurbanlık parasını karşılayacak nitelikte bir para çıkmadı. Hatice Kaçmaz, ne olur ne olmaz düşüncesiyle sanıkla yaptığı bir kısım telefon görüşmelerini hayatından endişe duyarak kayıt altına almış. Sanık, bindiği takside belinden çıkardığı bıçağı ayakkabı bağcığıyla bağlayıp çorabının içine saklamış Orhan Munis’in, Hatice Kaçmaz’ın yaşam hakkını ortadan kaldırmaya yönelik eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar verdiği; olayı düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip, sebat ve ısrarla fiilini icraya başladığı; kurguladığı kasten öldürme fiilini, belirlenmiş kurgu dahilinde icra ettiği sabit olmuştur."

SON SÖZÜ YARGITAY CEZA KURULU SÖYLEYECEK

Dosyaya ilişkin son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Kurul, Orhan Munis’in tasarlayarak adam öldürme suçundan mahkum edilmesine karar verirse Munis 71 yaşında tahliye olacak. Ancak mahkemenin verdiği karar onanır ve Munis müebbet hapis cezasına mahkum olursa 65 yaşında tahliye olacak.

İki ceza arasında 6 yıl fark var. Kızlarını parkta 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısının, en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen ailenin talebine ilişkin Yargıtay’dan çıkacak karar da merakla bekleniyor.

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