YSK’nin ceza infaz kurumlarındaki mahkum seçmenlerin oy kullanmasındaki esasları içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İHA'nın haberine göre; mükerrer sayıda yer alan kararda, kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan (firar edenler dahil) hükümlüler oy kullanamayacak.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerden ikametleri büyükşehirlerde olanlar, adresleri ceza infaz kurumunun bulunduğu mahalledeyse tüm seçim türlerinde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçede fakat farklı mahalledeyse büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi seçimlerinde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilde ama farklı bir ilçedeyse yalnızca büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan yerlerdeki tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenler ise adresleri il merkezindeki mahallede kayıtlıysa belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe merkezindeki mahallede ise o yer belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu beldedeki mahallede ise belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde, ceza infaz kurumunun bulunduğu köyde ise il genel meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde oy kullanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, ceza infaz kurumu yönetimi aracılığıyla ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri halinde kesinleşen ceza infaz kurumunun bulunduğu yer seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listesine dahil edilecek.

Seçim takvimine göre, 28 Mart 2019 Perşembe günü itibariyle kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan tutuklu olanlar ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde yapılacak seçimlerde oy kullanacak.

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