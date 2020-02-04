AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derleNEN bilgiye göre, ülkede son 5 yılda 381 bin ton tütün üretimi yapıldı.

Geçen yıl üretim bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 75 bin 275 tondan 70 bin tona düştü. Söz konusu üretim 2017'de 93 bin 666, 2016'da 74 bin 238 ve 2015'te 67 bin 990 tondu.

Geçen yıl en çok tütünün üretildiği yer Ege Bölgesi oldu. En fazla üretim gerçekleştirilen il ise 16 bin 423 ton ile Denizli olarak kayıtlara geçti. Bu ili 16 bin 230 ton ile Manisa, 8 bin 693 ton ile Adıyaman ve 6 bin 39 ton ile Samsun izledi.

GEÇEN YIL 436.1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

İşlenmemiş tütün ürünlerinde son 5 yılda 2 milyar 419 milyon 712 bin dolarlık ihracat yapıldı.

2019'daki ihracat tutarı 436 milyon 106 bin 610 dolar oldu. Geçen yıl saplı damarlı tütün kaleminde en fazla ihracat 58 milyon 890 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi Belçika, Endonezya ve Rusya izledi.

İşlenmemiş tütün ürünlerindeki ihracat 2018'de 540 milyon 777 bin 625 dolar, 2017'de 466 milyon 329 bin 602 dolar, 2016'da 510 milyon 343 bin 583 dolar, 2015'te ise 466 milyon 154 bin 656 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA İTHALAT BREZİLYA'DAN

Öte yandan son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyar 812 milyon dolarlık ithalat kaydedildi. Bunun 552 milyon 278 bin 704 dolarlık kısmı geçen yıl yapılırken, 2018'de 606 milyon 37 bin 980 dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2017'de 528 milyon 281 bin 357 dolar, 2016'da 590 milyon 117 bin 564 dolar ve 2015'te 535 milyon 970 bin 629 dolarlık ithalat istatistiklerde yer aldı.

Geçen yıl kısmen sapları koparılmış tütünde en çok ithalat 115 milyon 644 bin dolarla Brezilya'dan yapıldı. İthalat yapılan yerlerde bu ülkeyi Mozambik, Almanya ve Hindistan izledi.

Böylece, işlenmemiş tütün ürünlerinde son 5 yılda toplam 5 milyar 232 milyon 398 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, tütün üretiminde bir sorun olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimiz sezon başında bir kilogram için 25 liraya anlaştı ancak şimdi tütünleri alan firmalar fiyatları düşürmeye çalışıyor. Firmalar fiyatları 17 lira ile 22 lira arasına çekiyorlar. Tütün üreticileri sözleşmeli üretime yönelik düzenlemeyi bekliyor."

Son 5 yıla ilişkin işlenmemiş tütün ürünleri ihracat, ithalat ve üretim rakamları şöyle:

2015 2016 2017 2018 2019 İhracat (Dolar) 466.154.656 510.343.583 466.329.602 540.777.625 436.106.610 İthalat (Dolar) 535.970.629 590.117.564 528.281.357 606.037.980 552.278.704 Üretim (ton) 67.990 74.238 93.666 75.275 70.000



