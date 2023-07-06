Haberler Yaşam "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi"nde kağıdı nasıl astığınız önemli!

"Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" şaka değil, gerçek! Nasıl astığınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor? "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" (Toilet Paper Personality Test) İlişki doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu. Tuvalet kağıdını nasıl astığınız kişiliğinize yönelik dikkat çekici özellikler söylüyor. HT Giriş: 06.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 06.07.2023 - 09:46 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlişki Doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu. Tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimi ve kişiliğimize dair bir bağlantı olduğu hipotezini savunuyor. Carle bu hipotez için 18-75 yaş arasında 2000 kişilik kadın ve erkekden oluşan gruba anket uyguladı.

2 Şurada Paylaş!







TUVALET KAĞIDINI ASMA ŞEKLİ KİŞİLİK HAKKINDA İPUCU VERİYOR Ankette katılımcılara tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimleri ve başkalarına ne derece iddialı davranışlarda bulundukları ile ilgili sorular soruldu. Testte çıkan sonuçların birbiri ile doğru orantılı olduğunu belirten Carle, sonuçların hipotezini kanıtladığını söylüyor.