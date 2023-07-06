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        Haberler Yaşam "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi"nde kağıdı nasıl astığınız önemli!

        "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" şaka değil, gerçek! Nasıl astığınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor?

        "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" (Toilet Paper Personality Test) İlişki doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu. Tuvalet kağıdını nasıl astığınız kişiliğinize yönelik dikkat çekici özellikler söylüyor.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:46
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        Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlişki Doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu. Tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimi ve kişiliğimize dair bir bağlantı olduğu hipotezini savunuyor. Carle bu hipotez için 18-75 yaş arasında 2000 kişilik kadın ve erkekden oluşan gruba anket uyguladı.

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        TUVALET KAĞIDINI ASMA ŞEKLİ KİŞİLİK HAKKINDA İPUCU VERİYOR

        Ankette katılımcılara tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimleri ve başkalarına ne derece iddialı davranışlarda bulundukları ile ilgili sorular soruldu. Testte çıkan sonuçların birbiri ile doğru orantılı olduğunu belirten Carle, sonuçların hipotezini kanıtladığını söylüyor. 

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        TUVALET KAĞIDINI AŞAĞIDAN YUKARI ASIYORSANIZ

        Eğer tuvalet kağıdının aşağı sarkan kısmı size değil, iç kısma dönükse ve aşağıdan yukarı asıyorsanız, itaatkar bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Carle'ın dünyasında itaatkarlık, empati kurabilme, sabırlı ve uyumlu kişiler. 

         

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        TUVALET KAĞIDINI YUKARIDAN AŞAĞI ASIYORSANIZ

        Eğer tuvalet kağıdını üstten aşağı doğru asıyorsanız ve aşağı sarkan kağıt iç kısma değil size dönük ise dominant bir kişiliğe sahip olduğunuz anlamına geliyor. Tuttuğunu koparan ve lider ruhlu kişiliğe sahip olabilirsiniz. 

         

         

         

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        Carle ayrıca ankete katılan bazı kişilerin evleri dışında tuvalete girdiklerinde tuvalet kağıdının duruşunu değiştirdiğini söylüyor. Genellikle bunu yapanlar dominant kişiliğe sahip olanlar. 

         

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