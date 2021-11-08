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Haberler Dünya DAMGA VURDU! Son dakika: Tuvalu Dışişleri Bakanı İklim Zirvesi'nde denizdeki kürsüden mesaj verdi!
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Tuvalu Dışişleri Bakanı İklim Zirvesi'ne damga vurdu: Denizdeki kürsüden mesaj verdi!

Güney Pasifik ada ülkesi Tuvalu'nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe, Glasgow'da düzenlenen İklim Zirvesi'ne denizin içindeki kürsüden konuşarak video mesaj gönderdi. Kofe, iklim kriziyle mücadele gerekli tedbirler alınmadığı sürece sular altında kalınacağının mesajını verdi.

DAMGA VURDU! Son dakika: Tuvalu Dışişleri Bakanı İklim Zirvesi'nde denizdeki kürsüden mesaj verdi!
İklim Zirvesi'nde denizdeki kürsüden mesaj verdi!
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Reuters

Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na (COP26) gönderdiği video mesajla gündem oldu.

Takım elbisesiyle dizlerine kadar suya batmış suda konuşan Kofe, alçak ada ülkesinin iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer aldığını söyledi. Kofe, iklim kriziyle mücadele gerekli tedbirler alınmadığı sürece sular altında kalınacağının mesajını verdi.

Tuvalu Dışişleri Bakanı Kofe'nin denizin içine kurulan kürsüde takım elbisesiyle, kravatıyla ve pantolon paçalarını sıvayarak dizlerine kadar suya gömülmüş hali, sosyal medyada dikkat çekti.

Kofe açıklamasında, "Tuvalu’da iklim değişikliği, deniz suyunun yükselmesiyle gerçek hayatta yaşanan zorluklara" vurgu yaptı.

Kofe, iklim değişikliğiyle mücadele için acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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