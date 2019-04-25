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"GEÇMİŞİ SORMAYIN, KISMETİM AÇILSIN"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan derbide Alper Potuk’un son dakikada kaçırdığı gol sonrası sarı lacivertli futbolcunun 5. kez ayrıldığı eski sevgilisi Tuvana Türkay, kaçan golün hemen ardından sosyal medya hesabından gülerken bir fotoğrafını üzerine 'gülen yüz' emojisi koyup paylaşmıştı. Muhabirlerin konu ile ilgili soruları karşısında güzel oyuncu Tuvana Türkay, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" diyerek cevap verdi.