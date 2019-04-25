Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın

Giriş: 25.04.2019 - 08:13 | Güncelleme:  

Önceki akşam 'Ağır Romantik' filminin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna, Arnavutköy'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Türkay, eski aşkı Alper Potuk'un sorulması üzerine, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" yanıtını verdi

  • 1Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Tuvana Türkay ve Onur Tuna, 'Ağır Romantik' adındaki film ile bir araya geliyor. Önceki akşam dizisinin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna, Arnavutköy'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi.

  • 2Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın - Magazin haberleri
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    Keyifli geçen yemek sonrası basın mensuplarına poz veren oyuncular, çekimlerin mayıs ayında başlayacağını söyledi.

  • 3Tuvana Türkay: Geçmişi sormayın, kısmetim açılsın - Magazin haberleri
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    "GEÇMİŞİ SORMAYIN, KISMETİM AÇILSIN"

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan derbide Alper Potuk’un son dakikada kaçırdığı gol sonrası sarı lacivertli futbolcunun 5. kez ayrıldığı eski sevgilisi Tuvana Türkay, kaçan golün hemen ardından sosyal medya hesabından gülerken bir fotoğrafını üzerine 'gülen yüz' emojisi koyup paylaşmıştı. Muhabirlerin konu ile ilgili soruları karşısında güzel oyuncu Tuvana Türkay, "Geçmişi sormayalım da benim bir kısmetim açılsın" diyerek cevap verdi.

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