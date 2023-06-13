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Tuz asit mi baz mı? Tuzun ph değeri nedir?

Sodyum klorürden oluşan bir mineral olan ve bir asit ile bir bazın tepkimeye girmesi sonucu oluşan tuz, şeffaf ve renksiz forma sahip olan bir maddedir. Deniz suyu, yer altı madenleri ve yer altı kaynaklarında doğal bir halde bulunan tuz, suda kolaylıkla çözülebilen ve suyun içinde çözelti oluşturan bir kimyasal bileşiktir. Oda sıcaklığı altında katı halde bulunan ve katı pozisyondayken elektrik akımını iletemeyen tuz asit mi baz mı? Tuzun ph değeri kaçtır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tuz Asit mi Baz mı? Tuzun Ph Değeri Nedir?
HABERTURK.COM

Beyaz ve kristalize bir yapıda olan sofra tuzu ya da kimyasal adıyla sodyum klorür gerek yemeklere lezzet vermesi gerekse de birçok gıda maddesinde koruyucu olarak kullanılmasıyla bilinmektedir. Peki, sofra tuzu ph değeri kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Tuz Asit Mi Baz Mı?

Kimyada, suda çözünme gerçekleşirken, çözeltiye artı değere sahip olan hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Kendi içinde de zayıf ve kuvvetli olmak üzere iki ayrı kategoride incelenen bazlar ve asitler, bir maddenin kimyasal bir reaksiyona girdiğinde nasıl davranacağı hakkında bilgiler vermektedirler. Asitler ile bazları birbirinden ayıran kendilerine has birtakım özellikleri de bulunmaktadır. Bazlar acımtırak bir tada sahip ve kaygan yapıda maddelerken; asitler ise daha ekşiye çalan bir tada ve yüzeyler üzerinde aşındırıcı olabilme özelliğine sahip olan maddelerdir.

Peki, tuz asit mi baz mı? Tuz, asit de baz da değildir ve nötr maddeleri arasında yer almaktadır. Tuz; kimyada nötrleşme tepkisi adı verilen, asitler le bazların tepkimeye girmesiyle oluşması sebebiyle nötr maddeler arasında yer almaktadır.

Tuzun Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin sahip olduğu asit ya da baz özelliklerini anlayabilmek için yapılan ölçüme ph derecesi ya da uzun ismiyle potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Maddenin içinde yer alan hidrojenin yoğunluğunu tespit eden bu ölçüm neticesinde, o maddenin asit ya da baz olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu ölçümler sonrası oluşturulan ve 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelen çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir ve asitler ile bazlar sahip oldukları ph derecesine göre bu çizelgede yer alırlar. Ph cetveli üzerinde yer alan ve 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olarak tariflenir. Ph derecesi 7 olan maddeler ise ne asit ne de bazdır. Bu tip maddelere nötr maddeler adı verilmektedir.

Peki, bir asit ve bir bazın tepkimeye girmesi sonucu oluşan tuzun ph derecesi kaçtır? Tuzun nötr bir madde olduğunda bir önceki ara başlığımızda bahsetmiştik. Dolayısıyla nötr bir madde olan tuzun ph derecesi 7’dir.

Sofra Tuzu Ph Değeri

Tüm canlıların besin kaynaklarından bir tanesi olan sofra tuzu (sodyum klorür) sodyum ve klor iyonlarından meydana gelmiş olan iyonik bir bileşiktir. Deniz sularının içinde yer alan tuzdan, canlıların hücre dışı sıvılarında yer alan tuza kadar birçok yerde rastladığımız sofra tuzu ayrıca önemli bir ticari meta olarak da dikkat çekmektedir. Peki, binlerce yıldır hem besinleri tatlandırmada hem de onları saklamada kullanılan sofra tuzu ph değeri kaçtır? Sofra tuzunun (sodyum klorür) ph derecesi 7’dir. Bu ph derecesi de sofra tuzunun nötr bir madde olmasını sağlamaktadır. Sofra tuzunun bir asit ile bir bazın tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıkmış olması, onun nötr bir madde olarak tanımlanmasını sağlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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