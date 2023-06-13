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Haberler Gündem Eğitim Sabunlu Asit mi Baz mı? Sabunlu Su Ph Değeri Kaçtır?
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Sabunlu asit mi baz mı? Sabunlu su ph değeri kaçtır?

Genellikler bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilen bir hijyen malzemesi olan sabunlar, yapıları gereği kolay olarak parçalanan ve suda herhangi bir kirlilik yaratmayan ürünler olarak bilinmektedirler. Kirlere hızla etki etmesine rağmen, tekstil ürünlerine de çok fazla zarar vermeyen sabunların üretiminde sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit kullanılmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sabunlu Asit mi Baz mı? Sabunlu Su Ph Değeri Kaçtır?
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Tarihte ilk kez Antik Mısır’da üretilen ve kullanılmaya başlanan sabunlar günümüzde katı ve sıvı sabun olarak iki farklı formda kullanılan sabunlar suda çözündüklerinden, suyun içindeki maddeleri yüzer duruma getirirler. Peki, sabunlu su elektriği iletir mi? Sabunlu su homojen midir? İşte, tüm detaylar…

Sabunlu Su Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme sırasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit, aynı işlem esnasında çözeltiye hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunun belirlenmesi aynı zamanda o maddenin herhangi bir kimyasal reaksiyona girmesi halinde ne tarz bir davranış sergileyeceğini de belirlemektedir. Yapılan bu tanımın dışında asit ve bazları bazı özellikleri dikkate alınarak birbirinden ayırmak da mümkündür. Örneğin, asitler bazı yüzeyler ve dokular için oldukça aşındırıcı olabilirler ve tatları ise ekşiye çalmaktadır. Bazlar ise asitlere nazaran daha acımtırak bir tada sahiplerdir kaygan yapıdadırlar.

Sabun katı ya da sıvı sabunun suda çözünmesi sonucu elde edilen sabunlu su asit mi baz mı? Sabunlu su içinde bulunduğu çözeltiye hidroksil iyonu (-OH) yüklemesi sebebiyle bazik özellikler göstermektedir.

Sabunlu Su Ph Değeri

Bir maddenin baz ya da asit değerlerini anlamak için yapılan testin sonuçlarında ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Maddenin içinde yer alan hidrojenlerinin yoğunluğuna bakarak yapılan bu test ile her madde bir ph derecesi almakta ve bu derece de o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlemektedir. Teste tabi tutulan ve 0 ile 14 arasında bir ph değeri alan bu maddeler, yine 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelen ph cetveli üzerinde gösterilmektedirler. Bu cetvel üzerinde ph değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit, 7 ile 14 arasında olan maddeler baz, ph derecesi 7 olan maddeler ise nötr maddeler olarak isimlendirilir.

Peki, sabunlu su ph değeri kaçtır? Gerek acımsı tadı gerekse de kaygan yapısı ile baz olduğu bilinen sabunlu sunun ph değeri 9 ile 10 arasında değişmektedir.

Sabunlu Su Elektriği İletir Mi?

Asidik ya da bazik özelliğe sahip olan maddeler saf oldukları hallerde elektriği iletmezken, bu maddelerin sulu çözeltileri suyum içinde iyonlarına ayrıştığı için elektriği iletmektedirler. Yazımızın başında bazik özellikler taşıdığını gördüğümüz sabunlu su da sulu bir çözelti olması sebebiyle elektriği iletmektedir.

Sabunlu Su Homojen Mi?

Kimyada her yerinde aynı özellik gösteren, eşit olarak dağılmış ve karışımı oluşturan maddelerin gözle görülemediği karışımlara homojen karışımlar; her yerinde farklı özellikler gösteren, eşit olarak dağılmamış ve karışımı oluşturan maddelerin gözle görülebildiği karışımlara ise heterojen karışımlar adı verilmektedir. Peki, suyun sabunun içinde çözülmesi neticesinde elde edilen sabunlu su homojen mi? Sabunlu su, bulanık bir sıvı olması ve suyun içinde tam bir çözünme gerçekleşmemiş olması sebebiyle kolloidal karışım olarak tanımlanmaktadır ve kolloiadal karışımlar heterojen karışımlar sınıfında yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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