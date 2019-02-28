Adli kontrolle serbest bırakıldı

Tuzla İçmeler Mahallesi Aysun Sokak üzerinde bulunan rögar kapağından yayılan koku nedeniyle soruşturma başlatıldı. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü Cüneyt A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı.



“ÇEVREYİ KASTEN KİRLETMEK” SUÇU



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla İçmeler mahallesinde çevreye yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya dair "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla incelemeler başlatıldı. Soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Kokudan etkilenen 2 çocuk ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



Soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yaptığı tespit edilen vidanjör sürücüsü Cüneyt A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifade veren vidanjör sürücüsü “çevreyi kasten kirletmek” suçundan “adli kontrol talebiyle” mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Cüneyt A.’nın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.



“KİMYASAL ATIKLA İLGİM YOK”



İfadesinde ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Vidanjör bana aittir. Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim. Ben normalde yaptığım işi yaptım. Biz aldığımız atıkları geri dönüşüm tesisleri ya da arıtma tesislerine götürürüz. Bunun dışında benim başkaca herhangi bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı bizim kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir” dedi.



MATERYALLER ADLİ TIP’TA İNCELENECEK



Anadolu sulh ceza hakimliği ise olay yerinden elde edilen 5 adet kimyasal svap, 1 adet kimyasal katı-sıvı madde ve 2 adet sıvı numunesine el konulmasına, el konulacak materyaller üzerinde "çevreyi kasten kirletmek" suçu kapsamında insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa bunun etkisinin tespiti için inceleme yapılmasına karar verdi.