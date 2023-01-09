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Spor Toto 1. Lig 14. sırada bulunan Tuzlaspor önemli bir transfere imza attı. Sosyal medya hesabından transferi duyuran İstanbul ekibi, bir dönem Porto, Marsilya, Stoke City gibi takımlarda forma giyen Giannelli Imbula'yı renklerine bağladığını açıkladı.

BONSERVİSİNE 51 MİLYON EURO HARCANDI

Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki yıldız, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon Euro ödendi.

Tuzlaspor'un transferi duyurduğu paylaşım: