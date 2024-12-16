TV'de ilk kez! Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Çıkış Yok (No Way Up) filmi 16 Aralık Pazartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Andy Mayson tarafından kaleme alınan film Claudio Fäh tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Çıkış Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Çıkış Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Çıkış Yok filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sophie McIntosh, Will Attenborough, Colm Meaney'in üstlendiği film, aksiyon, korku ve gerilim türündedir. Peki, Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu nedir? Çıkış Yok oyuncuları kimler? İşte Çıkış Yok filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Sophie McIntosh
Will Attenborough
Jeremias Amoore
Manuel Pacific
Grace Nettle
Phyllis Logan
Colm Meaney