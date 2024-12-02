TV'de ilk kez! G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
G.I. Joe: Snake Eyes filmi beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 2 Aralık Pazartesi akşamı sinemasevelerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Evan Spiliotopoulos , Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturmaktadır. Peki, G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte G.I. Joe: Snake Eyes konusu ve oyuncuları...
G.I. Joe serisinin üçüncü filmi olan Snake Eyes bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2021 yılında vizyona giren film, baş karakter için bir köken hikayesi sunmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için "G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? G.I. Joe: Snake Eyes ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte G.I. Joe: Snake Eyes filmi hakkında tüm detaylar...
G.I JOE: SNAKE EYES KONUSU NEDİR?
G.I. Joe evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor. Filmde Henry Golding, antik bir Japon klanı olan Arashikage'nin varisinin hayatını kurtardıktan sonra klana kabul edilen Snake Eyes'ı canlandırıyor. Snake Eyes, Japonya'ya geldiğinde Arashikage, kendisine ninja olma yöntemlerini öğretirken bir yandan da hep özlemini çektiği bir şeyi de sunar; bir yuva... Ama geçmişinden gelen sırlar ortaya çıktığında, Snake Eyes'ın onuru ve sadakati sınanacaktır. Fakat bu, en yakınındaki kişinin kendisine olan güvenini kaybetme tehlikesini de beraberinde getirir.
G.I JOE: SNAKE EYES OYUNCULARI KİMLER?
Henry Golding
Ursula Corbero
Samara Weaving
Andrew Koji
Iko Uwais
Haruka Abe
Peter Mensah
Iko Uwais
Takehiro Hira