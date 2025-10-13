TV'de ilk kez! Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya (Ghostbusters: Afterlife) filmi 13 Ekim Pazartesi akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buşuyor. Senaryosunu Gil Kenan ve Jason Reitman'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts üstlendiği Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren film Hayalet Avcıları serisinin devamı niteliğini taşıyor. Peki, "Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA KONUSU NEDİR?
Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?
Carrie Coon - Callie
Mckenna Grace - Phoebe
Finn Wolfhard - Trevor
Paul Rudd - Bay Grooberson
Logan Kim - Podcast rolünde
Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı
Bill Murray - Dr. Peter Venkman
Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz
Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore
Sigourney Weaver - Dana Barrett
Olivia Wilde - Gozer
Annie Potts - Janine Melnitz
Oliver Cooper - Elton[9]
Bokeem Woodbine - Şerif Domingo
Marlon Kazadi - Thickneck
Sidney Mae - Diaz Swayze
Tracy Letts - Jack