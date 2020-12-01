Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Yerli Sinema'
01.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Zümrüdüanka
03.00 Kefaret
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı 'Yerli Sinema'
22.15 Sol Yanım
00.45 Tekken
02.20 Tekken
03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Gönül Dağı
03.15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05.00 Şefin Özel Konuğu
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