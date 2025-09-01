TV yayın akışı 1 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 1 Eylül 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sezon finali yapan dizilerden bir bir yayın tarihi açıklaması geliyor. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aşk Mevsimi
22:45 Ay Lav Yu
00:45 Aşk Mevsimi
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Hayat Öpücüğü
00:00 Hayat Öpücüğü
02:00 Kral Kaybederse
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Eşref Rüya
01:45 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aile Saadeti
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Yerli Dizi
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Tahta
08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Karşılaşması "Türkiye-Slovenya"
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Muhteşem Yedili"
01:30 Leyla İle Mecnun
04:20 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22:15 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
