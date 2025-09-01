Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 1 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 1 Eylül 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sezon finali yapan dizilerden bir bir yayın tarihi açıklaması geliyor. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:39
        1

        TV yayın akışı 1 Eylül 2025 Pazartesi listesi izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 1 Eylül Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aşk Mevsimi

        22:45 Ay Lav Yu

        00:45 Aşk Mevsimi

        03:00 Ay Lav Yu

        04:30 Gelin Evi

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Çöpçüler Kralı

        21:45 Hayat Öpücüğü

        00:00 Hayat Öpücüğü

        02:00 Kral Kaybederse

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Cengizhan Destanı

        22:45 Eşref Rüya

        01:45 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aile Saadeti

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Yerli Dizi

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kara Tahta

        08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

        10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 Seksenler

        16:00 Set Sayısı

        16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Karşılaşması "Türkiye-Slovenya"

        18:15 Set Sayısı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Muhteşem Yedili"

        01:30 Leyla İle Mecnun

        04:20 Seksenler

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

        22:15 Şevkat Yerimdar

        23:30 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        03:00 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        9
