Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Melez Prens

23:15 Can Tertip

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj



TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

19:30 Trt 1 Tanıtım Gecesi

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor 2021