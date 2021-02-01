Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
23:15 Can Tertip
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:30 Trt 1 Tanıtım Gecesi
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor 2021
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