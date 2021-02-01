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TV Yayın akışı 1 Şubat 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 1 Şubat 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 1 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 1 Şubat 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
23:15 Can Tertip

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj


TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:30 Trt 1 Tanıtım Gecesi
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor 2021

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