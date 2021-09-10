Boşandılar: Çok çabaladık ama olmadı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Çiçek 'Türk Filmi'

02.15 Çiçek 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

00.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Küçük Esnaf 'Türk Filmi'

22.15 Küçük Esnaf 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

04.40 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 'Yabancı Sinema'

22.45 Çember: Yolun Sonundaki Kız 'Türk Filmi'

01.15 Kırık Hayatlar 'Dizi'

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

00.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021