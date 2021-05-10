Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI



13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse

17:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası Bülteni

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatiopoğlu

20:00 Maraşlı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor Ünlüler 2021



TRT 1 YAYIN AKIŞI



14:25 İyilik Hikayeler,

14:40 Masumlar Apartmanı

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Ku'an-ı Kerim'i, Güzel Okuma Yarışması

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu