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TV Yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle Yasak Elma ise sezon finaliyle ekranlara gelecek. İşte 10 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI


13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse
17:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kağıt Ev

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası Bülteni
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatiopoğlu
20:00 Maraşlı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor Ünlüler 2021


TRT 1 YAYIN AKIŞI


14:25 İyilik Hikayeler,
14:40 Masumlar Apartmanı
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Ku'an-ı Kerim'i, Güzel Okuma Yarışması
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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