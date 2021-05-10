Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse
17:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası Bülteni
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatiopoğlu
20:00 Maraşlı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor Ünlüler 2021
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:25 İyilik Hikayeler,
14:40 Masumlar Apartmanı
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Ku'an-ı Kerim'i, Güzel Okuma Yarışması
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
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